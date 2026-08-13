Deportes Tolima viajó a Villavicencio y, apenas aterrizó, la Dimayor aplazó el partido ante Llaneros: hubo molestia

El cuadro ibaguereño iba a jugar el viernes 14 de agosto, pero justo conoció la noticia de pausar todos los campeonatos hasta el miércoles 19 - crédito @totetolima/X

Guardar

El fútbol colombiano amplió su pausa por el terremoto de la mañana del 10 de agosto de 2026 en Chocó, que dejó estragos en el Pacífico y el Eje Cafetero, y retomará las actividades el 19 de agosto, aunque en medio de dudas y de una situación complicada por tres ciudades afectadas.

Sin embargo, la noticia llegó tarde para el Deportes Tolima, que viajó a Villavicencio porque tenía un partido programado frente a Llaneros, por la quinta fecha de la Liga BetPlay. Ahora, el club ibaguereño sufrió el desgaste de los vuelos y los cambios en la preparación.

El siguiente encuentro de los dirigidos por Sebastián Oliveros será por la Copa Libertadores: el partido de octavos de final se debió aplazar una semana por el terremoto en Chocó, y el objetivo es conseguir un buen resultado en la ida para llegar tranquilos a la vuelta en Ecuador.

PUBLICIDAD

Vuelo desperdiciado para el Tolima

Luego del movimiento telúrico de 7,4 grados en la escala de Richter, la Dimayor anunció inicialmente que se aplazaban un día los encuentros del 10 y 11 de agosto; después, que suspendía todas las competencias hasta el viernes 14 y, finalmente, que reanudaría todo el miércoles 19 del mismo mes.

Tolima se encontraba en planes de verse con Llaneros, que estaba pactado para el 14 de agosto a las 6:00 p. m., en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio, y la idea del entrenador era rotar la plantilla para darle descanso a algunos jugadores, de cara a los octavos de Libertadores.

PUBLICIDAD

Tolima se quedó con las ganas de jugar ante Llaneros por culpa de la Dimayor, pero aceptó la decisión más allá de lo tardía - crédito Deportes Tolima

Sin embargo, justo en el momento en que el club aterrizó en el aeropuerto Vanguardia de la capital del Meta, la Dimayor publicó un comunicado en el que anunció que toda la quinta jornada de la Liga BetPlay se aplazaba hasta el miércoles 19, en solidaridad con las víctimas y damnificados.

En ese momento, se conoció que los jugadores y colaboradores del Tolima se vieron molestos por la situación, debido al desgaste por el viaje en avión, y fue necesario que realizaran su práctica en Villavicencio antes de volver a Ibagué, pues el 18 de agosto jugarán por Copa Libertadores.

PUBLICIDAD

Tolima se quedará en Villavicencio para empezar a preparar el partido de Copa Libertadores ante Independiente del Valle - crédito Deportes Tolima

“Mañana (14 de agosto), a primera hora, volaremos de manera directa a Ibagué para entrenar en la sede San Gabriel y retomar la preparación de cara a nuestro compromiso por los octavos de final de la Copa Libertadores del próximo martes (18 de agosto)”, informó el club en un comunicado.

Los cambios en la Libertadores

No es la primera vez que el cuadro pijao sufre un aplazamiento a última hora de un partido, pues la Confederación Sudamericana de Fútbol entendió que la situación en Colombia no era sencilla por el terremoto que sacudió al Pacífico y el Eje Cafetero el 10 de agosto.

El mismo día del sismo, la Conmebol anunció que se aplazaba el encuentro de ida del Deportes Tolima ante Independiente del Valle, que se debía jugar el martes 11 de agosto en el estadio Manuel Murillo Toro, pero la decisión implicaba que, durante esta semana, no se programaría ningún duelo en el país.

PUBLICIDAD

Tolima e Independiente del Valle ahora se verán el martes 18 y 25 de agosto, por los octavos de Copa Libertadores - crédito Conmebol

Posteriormente, la confederación confirmó que los encuentros del Pijao quedaron para el martes 18 de agosto, en condición de local, y luego el martes 25 del mismo mes en la Ciudad Deportiva Independiente del Valle, una semana después de conocerse el resto de clasificados a los cuartos de final.

Dicha decisión también implicará que el encuentro del Tolima ante Bucaramanga en la sexta fecha de la Liga BetPlay, que sería la que se reanudaría el 19 de agosto, se deba aplazar porque en esos días tiene su duelo de octavos en la Copa Libertadores.