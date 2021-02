Estos son los siete puntos donde se aplicarán las primeras vacunas contra el covid-19 en Bogotá

El Plan Nacional de Vacunación del Gobierno colombiano contempla la vacunación a lo largo de este año de 35,2 millones de personas, equivalentes al 70 % de la población nacional, para alcanzar la inmunidad de rebaño. EFE/Jesús Diges/Archivo

A la 1 de la tarde de este lunes 15 de febrero, aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá un boeing 767 de la compañía de mensajería DHL que trajo desde Bélgica el primer lote de vacunas contra el covid-19, adquirido por el Gobierno nacional.

Según anunció en la mañana el presidente Iván Duque, son 50.000 dosis fabricadas por la farmacéutica Pfizer, las cuales serán destinadas al personal de la salud que está en la primera línea de atención contra el virus.

Del total del primer lote de dosis entregado al país, Bogotá recibirá 12.562, es decir el 25%. El segundo arribará días después y está garantizado por el Gobierno nacional.

“Los criterios que tuvimos son un mix de acuerdo a los lineamientos que nos dio el Gobierno Nacional. Una vez más, permítame insisto, quien no se vea en esta primera foto no quiere decir que no lo vamos a vacunar inmediatamente tengamos todos los biológicos”, expuso el secretario de Salud Alejandro Gómez.

Las dosis que reciba Bogotá, serán almacenadas en dos ultracongeladores, ambos con capacidad para guardar 186 mil dosis de Pfizer.

Respecto a los puntos de vacunación en la capital, de las 71 instituciones prestadoras de salud que tendrán a su cargo el plan de vacunación distrital contra el covid-19, siete comenzarán con el proceso.

Hospital Simón Bolívar

Hospital Mederi

Fundación Santa Fe

Hospital de Kennedy

Instituto de Cancerología

Hospital Santa Clara

Dirección de Sanidad de la Policía

Por su parte, la alcaldesa y el secretario de Salud recorrieron cuatro puntos de vacunación con el propósito de verificar de primera mano la logística y los protocolos pertinentes para la vacunación a este grupo priorizado.

Durante el recorrido, los funcionarios verificaron temas como: agendamiento, diligenciamiento del consentimiento informado, verificación de los puestos designados para realizar el proceso de vacunación y el área de observación donde el integrante del talento humano en salud deberá permanecer por 30 minutos, tras ser vacunado.

Por otro lado, la alcaldía de la ciudad aseguró que para las próximas vacunaciones que se van a realizar en adultos mayores de 80 años, quienes también pertenecen a la primera fase, se va utilizar el fármaco de la marca AstraZeneca.

Cabe recalcar que, un total de 77.231 personas que corresponden a personal de la salud de primera línea y 163.491 adultos mayores de 80 años, serán la población priorizada para recibir la vacuna contra el coronavirus .

Duque confirmó que, se espera que en los próximos 30 días lleguen al país 1 millón 600 mil de estos biológicos, con los cuales el Gobierno nacional espera vacunar más de un millón de colombianos en un mes a partir de este lunes.

Estas vacunas comprenderían la primera ola de vacunación contra el virus. “Nos hemos puesto la meta de vacunar a un millón de colombianos en los primeros 30 días del proceso de vacunación; este contenedor procedente de Bélgica es el primer despacho de un bloque de 1.650.000 vacunas que llegarán en las próximas 3 semanas”, confirmó el presidente

Le podría interesar

Llegaron a Colombia las primeras 50.000 dosis de vacunas contra covid-19

Natasha Klauss le dedicó unas emotivas palabras a su padre, quien falleció de cáncer

Taxista de Manizales le pide a ‘La Liendra’ retractarse por haber dicho que lo querían robar