Estos son los colegios de Bogotá que volverán a clases presenciales este 15 de febrero

Regreso a clases en alternancia en colegios privados de Bogotá. Foto: Colprensa - Álvaro Tavera.

El pasado tres de febrero la alcaldesa Claudia López anunció que el retorno gradual a los colegios públicos en Bogotá comenzará a partir del próximo 15 de febrero de 2021. La Alcaldía informó que en la capital hay actualmente 123 (de 130) colegios públicos con protocolos aprobados, para que puedan volver a las clases presenciales, aunque únicamente ocho volverán a la presencialidad este lunes.

De acuerdo con la información del noticiero CM& los colegios distritales que estarán habilitados son: San Lucía, Montebello, Débora Arango Pérez, Gimnasio Sabio Caldas, Rogelio Salmona, Enrique Olaya Herrera, Bellavista y José Feliz Restrepo.

Respecto al regreso de otras instituciones la Asociación Distrital de Educadores (ADE) manifestó que los maestros regresarán a las aulas bajo la modalidad de alternancia hasta que existan garantías epidemiológicas y de bioseguridad para hacerlo.

El pasado 10 de febrero voceros de la ADE señalaron en un conversatorio que si bien la Secretaría Distrital de Educación dotó con elementos de bioseguridad las 123 instituciones públicas que abrirán sus puertas a la alternancia el próximo lunes, los consejos directivos de los colegios no avalaron el retorno a la presencialidad.

El presidente de la ADE, William Agudelo, dijo que la decisión del Distrito “terminó siendo arbitraria. A los colegios se les entregó los elementos de bioseguridad, pero eso no quiere decir que los consejos directivos hayan definido el regreso a clases (...). Existen cartas de los consejos directivos en las que dicen que ellos no tomaron ninguna decisión”.

Una profesora del colegio Gabriel Betancourt, que mantuvo anónima su identidad, de la localidad de Kennedy afirmó en Semana que aún no ha terminado el segundo pico de contagios y se puede estar hablando de un tercer pico pronto, lo que no se ajusta a los protocolos de las localidades ni generan un entorno seguro para las comunidades estudiantiles.

“Nosotros no somos médicos ni estamos capacitados en temas de prevención en salud, y no podemos ser responsables de la toma de temperatura, llevar registros y control de síntomas, no es nuestra labor ni la del personal administrativo”, aseguró la docente al medio.

Frente a esto también afirmó que no pueden llevar a cabo un regreso seguro el 15 de febrero presencialmente, no porque no quieran, sino porque los colegios no cumplen con las condiciones para hacerlo.

Regreso en duda

Andrea Sandino, otra integrante del ADE, aseguró que “la alcaldesa tomó a 123 colegios como conejillos de indias, si bien no se cumple con el requisito de que sean los gobiernos escolares los que decidan si vuelven a los salones de clase”.

La ADE, al igual que los voceros de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), explicaron que además de las condiciones materiales para la alternancia, como los elementos de bioseguridad que ha entregado el Distrito, se deben tener en cuenta las condiciones epidemiológicas para hacerlo. “Y en Bogotá, las UCI todavía están con una ocupación por encima del 70 por ciento”, argumentó el 10 de febrero William Velandia, presidente de Fecode.

De acuerdo con Velandia, a los maestros se les puede cuestionar todo, menos su vocación, como según él ya se ha hecho...

Tenemos vocación. Trasladamos nuestra escuela a nuestras hogares, cosa que permitió salvaguardar cualquier cantidad de vidas, no solo de estudiantes y maestros, de todos. Priorizamos las vidas de los colombiano, aun con sobrecostos porque el Gobierno no nos ha dado para garantizar la conectividad

Entre otros puntos, los miembros de la ADE manifestaron su desacuerdo con que solo sean los maestros mayores de 60 años quienes puedan dar las clases virtuales de ahora en adelante, al ser este un factor de riesgo del covid-19. “Hay profesores con 50 y 40 años con comorbilidades que temen volver a las aulas”, explicó William Agudelo.

“Hasta que los científicos no nos digan que no hay riesgo de contagio para los maestros y estudiantes no vamos a volver”, aseguró la ADE semana atrás. Y al parecer piensa cumplirlo.

La ADE y Fecode convocaron a una rueda de prensa, entre las 10 a.m. y las 2 p.m. del próximo viernes, en la que se ratificaría su postura de no regresar a clases el próximo lunes , además de organizar un mitin para solicitar mayores recursos para la educación pública, atención primaria en salud para los maestros, mejoramiento de las instituciones y claridad en la vacunación contra el covid de los docentes.

Le puede interesar:

Dióxido de cloro, moringa, ivermectina y otros remedios populares en Colombia que no sirven para combatir el covid-19.

Así se oye Flora Martínez, la famosa actriz colombiana que debutó como cantautora.