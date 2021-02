Nuevo guiño de Iván Duque a Marta Lucía Ramírez y su posible candidatura presidencial para 2022

Foto: Colprensa-Luisa González

El presidente Iván Duque volvió a lanzar un mensaje de respaldo a su actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez este viernes, en medio de la entrega de la ampliación de la Institución Leonor Álvarez en Tunja, Boyacá.

En el evento, el mandatario habló de política nacional pero también se refirió a que está convencido de que Colombia está preparada para tener a una mujer en el cargo más importante del país. “No tengo duda de que Colombia está próxima a tener una mujer presidente, esa es una realidad”, fueron las palabras del mandatario.

En el momento en el que dice la frase, Duque voltea hacia donde se ubica la funcionaria, quien estaría ultimando detalles para renunciar y así no quedar inhabilitada para volver al ruedo electoral en 2022, seguramente con el apoyo del Partido Conservador y del actual jefe de Estado .

“Hemos tenido mujeres en el Ministerio de Minas, en MinTic, en Transporte, en Cultura, las hemos tenido también en Planeación Nacional”, aseguró Duque enumerando los cargos que en su gobierno ostentas las mujeres.

Tenemos que hacer del Plan de Vacunación masiva un propósito nacional, de país; no sembrar odio ni politiquería: Duque

A una semana de iniciar la vacunación masiva contra el covid-19 en Colombia, el presidente Iván Duque afirmó, este 12 de febrero, que es el momento de hacer de este plan de inmunización un propósito nacional, un proyecto de país, apartado de los odios y de la politiquería, con el fin de lograr la reactivación segura.

“Nos dijeron hace unos meses que no teníamos negociaciones de vacunas, que no había contratos, que (los negociadores) no hablaban inglés, que no teníamos cronograma, que no había plan” , dijo el jefe de Estado.

Agregó que, contrario a lo que se dijo, “se compraron las vacunas, se negociaron a tiempo, se le informó al país, se le dijo al país que vacunaríamos en el mes de febrero, y por eso el próximo 20 de febrero empezaremos el programa de vacunación”.

“Tenemos que hacer de esto un propósito nacional, no un vehículo para hacer politiquería o para sembrar odios, o para sembrar división; este tiene que ser un proyecto de país: vacunación masiva y reactivación segura, para que Colombia salga adelante. ¡Así tiene que ser esta tarea!”, enfatizó el presidente Duque.

En ese contexto, reiteró que el Plan Nacional de Vacunación masiva se adelantará gradualmente y con criterios científicos claros, como el hecho de empezar por vacunar a quienes están más expuestos a morir por esta enfermedad.

Duque hizo las afirmaciones en el acto de entrega de la ampliación de la Institución Educativa Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, que tuvo lugar en la ciudad de Tunja.

En este evento, el mandatario aseveró que ningún país en el mundo tenía un manual de instrucciones o una cartilla para enfrentar la pandemia. Sin embargo, a pesar de los duros efectos del virus, el país ha venido avanzando con acciones de gobierno como la duplicación de la capacidad de las UCI y laboratorios, así como en el apoyo a los más vulnerables.

“No faltaron las voces catastróficas que nos decían que no íbamos a tener ventiladores, no va a haber pruebas, no van a haber hisopos, no van a poder duplicar las UCI”, recalcó.

Iván Duque puso de presente que con solidaridad y esfuerzo el país logró superar los 10,3 millones de pruebas, se llevó ventiladores a los territorios, se duplicó el número de UCI, s e subsidia el salario de más de 3 millones de trabajadores, se cuenta con Ingreso Solidario para más de 3 millones de hogares y se puso en marcha la devolución del IVA a un millón de colombianos, con la perspectiva de llegar este 2021 a 2 millones, entre otros logros.

