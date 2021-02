Revelan video de un presunto disidente de las Farc en Venezuela: “el día en que Maduro diga que se vaya la guerrilla, nos vamos”

Este miércoles 10 de febrero, el embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Colombia, Tomás Guanipa, publicó en su cuenta de Twitter un video, que según afirma el diplomático, corresponde a un disidente de las Farc, que armado se niega acatar las ordenes de militares venezolanos, que finalmente lo dejan ir.

“Mientras en Venezuela las fuerzas del régimen reprimen, atacan y detienen a venezolanos que salen a la calle a exigir gasolina, gas, agua ,electricidad, a la guerrilla no solo no la detienen sino que además la dejan circular libremente ¡Régimen terrorista!” , escribió Guanipa.

En la grabación de un poco más de dos minutos, se puede ver cómo el sujeto, que no se identifica, se para en frente de un un grupo de uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y se niega acatar sus ordenes.

Dice el presunto disidente que si los soldados disparan “van a matar a un revolucionario”. ”Mátenme. Mátenme, hermanos, y ustedes quedan contentos: matamos a un guerrillero de las Farc-Ep, un revolucionario”, dice.

Primero me llevan muerto que yo deponer las armas. Yo no soy un delincuente, si yo fuera un delincuente ustedes me dirían: es que por acá la gente tiene quejas suyas.