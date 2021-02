Alcalde antioqueño ha donado todo su sueldo durante un año

José Humberto Cardona González, alcalde de Olaya, Antioquia. Foto: Alcaldía de Olaya.

José Humberto Cardona González es un político colombiano que adquirió reconocimiento no solo por ser el alcalde Olaya, un municipio del departamento de Antioquia, sino porque a raíz de los problemas que trajo consigo la pandemia de covid-19 en el lugar que gobierna, decidió donar su salario mensual para ayudar a los olayenses más necesitados. En el próximo marzo se cumple un año desde que Cardona hizo el anuncio en su cuenta de Twitter.

“A partir de hoy, hasta que se cumpla con el objetivo de erradicar completamente el coronavirus de nuestro país, voy a donar mi salario como alcalde”, expresó en su perfil de Facebook en marzo del 2020.

Y es que Olaya ha sido un sector del país que se ha visto inmerso en diversas problemáticas que empeoraron con el arribo del covid-19. En marzo del año pasado el Gobierno nacional decretó la cuarentena obligatoria, en la que solamente podían salir los colombianos con excepciones, y los demás debían quedarse en casa. Los ciudadanos de este municipio antioqueño no tenían como generar ingresos desde sus hogares pues no tenían conexión a internet, situación que persistió durante varias semanas.

José Humberto Cardona González, alcalde Olaya, Antioquia. Foto: Alcaldía de Olaya.

Esta situación, sumada a la difícil situación en materia de salud pública que enfrenta Colombia y a su vez, el municipio antioqueño, llevó a Cardona González a tomar esta benéfica decisión y donar al municipio su sueldo para ayudar a los olayenses en condición de vulnerabilidad. Su bandera es el servicio y por eso, en diálogo con Semana Rural aseguró que “yo me posesioné como alcalde para servir y no ser servido”.

El mandatario municipal tiene apenas 32 años de edad y en su estadía en el gobierno ha logrado un nutrido presupuesto para Olaya. En gobiernos anteriores solo se aprobaban 5 mil millones, sin embargo, durante el mandato de Cardona ha logrado que se entreguen 17 mil millones al municipio para construir colegios y otros aspectos importantes del territorio.

José Humberto Cardona González, alcalde Olaya, Antioquia. Foto: Alcaldía de Olaya.

“Yo dono mi sueldo y lo seguiré haciendo porque no lo necesito. Yo lo hago como un servicio a mi comunidad y a mi municipio. Mi padre es comerciante, mi madre es pensionada del magisterio y yo he sido ganadero toda mi vida, gracias a eso hemos tenido una estabilidad económica. Yo no necesito mi sueldo y lo pongo en servicio de la gente”, le dijo Cardona a Semana Rural.

La mayoría de habitantes del sector reconocen que Cardona es un líder innato, que se esmera por su comunidad y ayuda de diferentes formas a quien más lo necesita. El dinero que el mandatario entrega es donado a cuentas bancarias que él mismo gestionó.

“Las personas saben que desde antes de que yo fuera Alcalde mi misión era impulsar Olaya, que podían contar conmigo o con mi familia para ayudarlos”, dijo el alcalde.

Igualmente, José, como le dicen de cariño los olayenses, le pide a la ciudadanía que apoye las causas sociales para contribuir con el desarrollo del municipio y por eso agradece a quienes, al igual que él, entregan donaciones para atender a los más necesitados de ese municipio del occidente antioqueño.

“Gracias a todas aquellas personas que se han vinculado a esta bella causa. Los que han donado no son personas de muchos recursos, sino que trabajan en el municipio, son contratistas y allegados a nuestras familias que se pusieron la mano en el corazón”, publicó en sus redes el mandatario.

Durante el confinamiento, Cardona González entregó mercados, bonos alimenticios y toda la indumentaria necesaria para que a los habitantes del sector no les faltara nada mientras enfrentaban la pandemia de coronavirus.

Por otro lado, es importante mencionar que, según narra Semana Rural, el alcalde olayense solo recibió dos sueldos, con los que compró los instrumentos para la banda marcial de Olaya. Además, tomó medidas estrictas como el cierre de fronteras del municipio para evitar que hubiera una crisis hospitalaria por culpa de la pandemia.

SIGA LEYENDO SOBRE OTROS TEMAS

Colombia, el octavo país con la tasa más alta de mortalidad por covid-19 en el mundo}

La laguna de Suesca estaría a punto de desaparecer: Pirry