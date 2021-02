El superintendente de Salud respondió a las denuncias sobre un presunto caso de corrupción

Bogotá, 20 de noviembre de 2018. Balance de los cien días del Superintendente de Salud Fabio Aristizábal Ángel. (Colprensa – Diego Pineda).

El superintendente de Salud de Colombia, Fabio Aristizábal, reiteró, este miércoles 10 de febrero, que nunca ha cometido actos de corrupción, haciendo referencia a la denuncia que interpuso el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, ante la Fiscalía por unos audios que presuntamente lo comprometerían con delitos de interés ilícito en la celebración de contratos.

En una entrevista con W Radio, el superintendente explicó los audios en los cuales se encuentra hablando con el exinterventor de Saludcoop y gerente de CafeSalud, Luis Guillermo Grosso, investigado actualmente por la justicia.

“Yo no era servidor público, no tenía ni sabía que iba a ser superintendente Nacional de Salud. En las conversaciones se demuestra claramente que el señor Grosso no era liquidador, tampoco cumplía una función pública, ni era el interventor. Lo único que yo tengo como reproche es de pronto mi forma de expresión o las palabras que uso, pero ahí no hay nada malo” , aseguró Aristizábal en el dialogo con W Radio.

De igual manera, manifestó que en esta época no se conocía una investigación penal en contra de Grosso, ni tampoco tenía conocimiento que estaría involucrado en un proceso penal, por tal razón argumentó que estos audios de 2017 no son ilegales ni tampoco hacen alusión a un comportamiento ilícito.

A su vez, Aristizábal aseguró al medio radial que él ha sido uno de los “grandes luchadores” por la transparencia en el sector de la salud en el país.

“Lo que estoy viendo hoy de lo que dice el denunciante, que creo que es parte interesada, no es una denuncia espontanea. Yo aquí estoy tocando muchos intereses: llevo diez EPS liquidadas, llevo más de cinco millones de colombianos trasladados y estas son las retaliaciones que han hecho contra mis decisiones en la Superintendencia” , señaló Aristizábal.

En ese sentido, expresó que nunca ha cometido un acto de corrupción debido a que este contrato, que aseguró es de hace muchos años, no estaba a su nombre y no lo compromete en actos ilícitos.

Por otra parte, aseguró que conoció a Luis Guillermo Grosso debido a sus funciones en el sector de la salud, y puntualizó que nunca recibió una indicación de parte del exinterventor y gerente, ni tampoco fue testigo de movimientos extraños ni tuvo ofrecimientos en la realización de sus labores.

“Mi rabia, que se evidencia en el audio, es que no actuaran, que no denunciaran que no tomaran decisiones, que es lo que estamos haciendo hoy en el país. Cumpliendo una promesa de depurar a las EPS malas y dejar las EPS buenas ”, aseguró a W Radio.

Audios de Fabio Aristizábal, Superintendente Nacional de Salud de Colombia, acusado de corrupción

El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, solicitó a la Fiscalía General de la Nación una investigación penal en contra de Fabio Aristizábal, superintendente Nacional de Salud, argumentando la posible relación en delitos de interés ilícito en la celebración de contratos.

En la denuncia, que está en proceso desde el año pasado, lo acusan de haber recibido dinero de empresas e instituciones prestadoras de salud por los pagos de cuentas médicas de las I.P.S que prestaban sus servicios a E.P.S. entre 2015 y 2018.

A través de unos audios que publicó el veedor en Twitter, se relaciona a Aristizábal con Luis Guillermo Grosso, involucrado en un caso de corrupción mientras estuvo a cargo de la intervención de Saludcoop, según el cual hubo un detrimento patrimonial de más de $80.000 millones, por haber supuestamente sobrepasado el presupuesto de gastos de administración.

La Contraloría indicó que, Grosso en Cafesalud se gastó más de $2.000 millones en escritorios, televisores, neveras, entre otros, a pesar de que ese dinero solo podía invertirse en garantizar la prestación de servicios de salud para los afiliados.

