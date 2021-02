Comisionado de Paz de Colombia insiste en que Cuba debe extraditar a los comandantes guerrilleros que se encuentran en la isla

En la imagen un registro del Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Miguel Ceballos, quien denunció que el ELN sigue secuestrando ciudadanos colombianos y exigió "al frente José María Becerra, del ELN, que lo libere inmediatamente". EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Luego de que se hiciera pública una carta, al parecer, emitida por parte de la Embajada de Cuba en la que se avisaba de un posible acto ilegal por parte del frente oriental de la guerrilla del ELN y que, también, aseguraba que los líderes guerrilleros que estaban en la isla aseguraron que no tenían conocimiento de dichos planes.

Por parte del Gobierno Nacional se confirmó que la carta era real, y se habló sobre que desde el operativo contra alias Uriel, se habían empezado a descartar posibles planes terroristas por parte del ELN.

Ante esto, Miguel Ceballos, alto Comisionado para la Paz agradeció que la embajada haya tenido esta participación de prevención y alerta, pero que, para él, además de esto Cuba debería expatriar los guerrilleros que se encuentran en su isla, el cual sería un “verdadero gesto”.

El periódico El Espectador entrevistó a Ceballos y se habló sobre su insistencia en que lo mejor es extraditar a los líderes guerrilleros, sobre el retorno de la isla a la lista de países que promueven el terrorismo y cómo van los diálogos entre el ELN y el Gobierno.

Sobre la extradición, Ceballos dijo que la comunicación por parte del embajador no se menciona los protocolos y que también hay un señalamiento directo sobre la posible responsabilidad del ELN en un atentado, o como ellos lo llaman, “un ataque militar”. Añadió que Cuba sabe que las actividades que están realizando los miembros de la guerrilla los afecta directamente y, en especial, en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

“No hemos tenido conocimiento de ello. Nuestra cancillería le ha solicitado al señor embajador que profundice la información que ha hecho saber inicialmente a través de esta comunicación. Esperamos que Cuba pueda avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones. Hay que recordar que hay un tratado de extradición entre Cuba y Colombia que data de 1936. Si la intención de Cuba es la de enviar el mensaje de apoyar la lucha de Colombia contra el terrorismo, ojalá se den los pasos necesarios para que se materialicen las entregas en extradición, solicitadas por nuestros jefes de la república” dijo para el medio capitalino.

Frente al tema de que la isla volviera a la “lista negra”, Ceballos dijo que este país está incumpliendo con el tratado de extradición y que también al estar albergando miembros de la guerrilla quienes, además, fueron los responsables del entado contra la escuela de policía General Santander en el que se perdieron la vida de 22 estudiantes, está causando el rompimiento de las relaciones con Colombia y otros países.

El Comisionado estuvo en una rueda de prensa, el pasado lunes, en la que comentó que dialogar con el ELN era una pérdida de tiempo ya que parece que este no es un grupo que se encuentre bajo el comando de una sola cabeza. “Los que han botado la llave de una negociación han sido el propio ELN cuando asesinó a 22 inocentes en medio del inicio de nuestro gobierno. La llave de la paz se abrirá cuando se cumplan las condiciones establecidas por el presidente”; añadió.

Según Ceballos, la paz llegará cuando, por parte de la guerrilla, haya un cese al fuego y a los secuestros, entreguen a las personas que les han privado de libertad, que paren las acciones criminales como la instalación de minas antipersonales o el reclutamiento de menores. “La llave de la paz se abrirá cuando el ELN deje de cometer actos criminales”.

También el comisionado reiteró que no se ha logrado entablar un diálogo con esta guerrilla. “Como lo hemos expresado públicamente, no hay, no ha habido y no habrá un contacto directo con el ELN hasta que ellos digan ante la opinión pública que cumplen con las condiciones establecidas por el presidente”.