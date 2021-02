Así se jugó la quinta fecha de la Liga BetPlay

Los grandes ganaron y dominan la tabla: Santa Fe ganó de visitante y descansará en la fecha siguiente. Toda la emoción del rentado colombiano con Infobae Colombia. Dimayor 2021 / (Rcn Radio).

Los denominados ‘Grandes’ del fútbol colombiano ganaron y retienen la punta de la tabla: Deportivo Cali, Junior, Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe y Tolima, mantienen una estrecha diferencia con cinco puntos de diferencia entre el primero y el quinto.

A diferencia de la fecha anterior, con pocos goles, ésta se vio tantos y emociones. Mientras se esperan resultados del microciclo convocado por Reinaldo Rueda, el fútbol colombiano despierta del letargo.

Lea los resúmenes de los encuentros y reviva los mejores momentos de la fecha con Infobae Colombia.

Jaguares de Córdoba vs. Santa Fe

MONTERIA - COLOMBIA, 07-02-2021: Un jugador de Jaguares disputa el balón con Johan Caballero de Santa Fe durante partido por la fecha 5 Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 entre Jaguares de Córdoba F.C. e Independiente Santa Fe jugado en el estadio Jaraguay de la ciudad de Montería.

El ‘León’ rugió para sumar tres puntos de visitante ante Jaguares de Córdoba, no pierde en tres encuentros, sin goles en su arco y con seis puntos de visitante; campaña destacable para el arranque de la Liga BetPlay 2021.

El partido se definió por anotación de Jhon Arias, a los 62 minutos de juego. Jaguares perdió su invicto, después de ganar dos partidos en su estadio, el municipal de Jaraguay. Santa Fe descansará en la sexta fecha.

El ‘León’ aporta un jugador al microciclo de Rueda: el defensa Dairon Mosquera.

Patriotas Boyacá vs. Deportivo Cali

TUNJA - COLOMBIA, 07-02-2021: Mateo Rodas de Patriotas Boyaca F. C. y Angelo Rodriguez de Deportivo Cali disputan el balon, durante partido de la fecha 5 entre Patriotas Boyaca F. C. y Deportivo Cali por la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021, jugado en el estadio La Independencia de la ciudad de Tunja.

Con John Vásquez haciendo la diferencia, el Deportivo Cali mantiene la punta de la tabla mientras ve cómo le respiran en la nuca Junior y Atlético Nacional, dos de los ganadores de la jornada sabatina.

Sin Palavecino, quien partirá a Buenos Aires en cualquier momento, Cali se mostró frontal, dispuesto a contragolpear, pero sin contar con el talento que el volante le deparaba.

El arquero Carlos Mosquera, figura del encuentro, contuvo los ataques del ‘Azucarero’ bajo su arco, lo que impidió una derrota abultada del equipo boyacense.

Millonarios vs. Deportivo Pereira

BOGOTÁ - COLOMBIA, 07-02-2021 .Fernando Uribe de Millonarios disputa el balón con Diego Peralta del Deportivo Pereira durante partido por la fecha 5 entre Millonarios y Deportivo Pereira como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR 2021 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campin de la ciudad de Bogotá.

El ‘Embajador’ sumó en casa ante Deportivo Pereira, que aún no levanta cabeza en la Liga. El conjunto de Alberto Gamero no conoce una derrota desde hace 21 fechas, pero no termina de convencer en defensa y medio campo.

Destacable el gol de Fredy Guarín, cuyo arranque de partido se encuentra en los momentos a destacar de la jornada: gol a los siete minutos y buen estado físico, luego de las críticas a su peso en las fechas iniciales del torneo.

Tolima vs. Independiente Medellín

IBAGUE - COLOMBIA, 07-02-2021: Omar Albornoz del Tolima disputa el balón con un jugador del Medellín durante partido entre Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín por la fecha 5 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 jugado en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.

Segunda derrota para Hernán Dario ‘el bolillo’ Gómez al mando del ‘Poderoso’. esta vez ante Tolima, quien suma tres y está entre los seis primeros del torneo colombiano.

Un equipo mixto el que puso ‘bolillo’ para determinar su once ideal en el torneo cae ante Tolima, que no perdona: 2-1, que es la antesala a su siguiente encuentro, el 11 en Medellín.

Plata y Campaz rompieron la racha de la Vinotinto, que no ganaba al Medellín desde 2018: Hernán Torres movió su equipo para tenerlo fresco para el siguiente encuentro, mientras ‘Bolillo’ observaba cómo su equipo se descompensaba en Ibagué.

Tabla parcial de la Liga BetPlay

Al cierre parcial de la quinta fecha, estos son los 8 del fútbol colombiano:

1. Deportivo Cali: 13 puntos

2. Junior: 12 puntos

3. Atlético Nacional: 10 puntos

4. Millonarios: 10 puntos

5. Independiente Santa Fe: 9 puntos

6. Deportes Tolima: 8 puntos

7. Jaguares de Córdoba: 7 puntos

8. La Equidad: 7 puntos

