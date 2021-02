Prefiero tener una liga femenina con limitaciones a no tenerla: Presidente de la Dimayor

El presidente de la entidad habló de las dificultades que se tienen actualmente para la organización del fútbol femenino. EFE/Dimayor

Ante la polémica desatada por las jugadoras y aficionados al fútbol femenino por la corta duración de la Liga Betplay Femenina 2021, que iniciará en julio y durará alrededor de mes y medio, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, aclaró que se está trabajando para poder alargar un poco más el campeonato y lograr que se juegue por lo menos en tres meses.

“Esta Liga es corta, primero porque la situación que estamos viviendo no es fácil para el fútbol femenino y tampoco para el masculino, desde el punto de vista de competencias, hay dos que se atraviesan en la mitad en el fútbol femenino que son la Copa Libertadores en marzo y la otra en septiembre, esto nos limita el desarrollo de un campeonato que tenga extensión”, explicó el dirigente en W Fin de Semana.

Dejó claro que la situación económica de los clubes no es la mejor y eso impide que se tenga un gran respaldo, pues cada uno de ellos ha visto una reducción considerable en sus ingresos y eso hace que el fútbol femenino muchas veces sea el que pague las consecuencias, pero reconoció que desde la Dimayor hay un compromiso para apoyarlo y darle el trato que se merece.

“Si su pudiera cambiar la decisión yo lo haría inmediatamente, no tengo ningún problema, saben que conmigo cuentan es con un aliado y no con un enemigo, lo que pasa es que en estas circunstancias el tema no es fácil, voy a revisar de qué manera podemos acomodar más tiempo un campeonato, pero con sinceridad digo que no es fácil”, afirmó Jaramillo dando un poco de esperanza.

Aclaró que desde los clubes tiene que haber un compromiso y ese compromiso implica un deber económico , ya se envió una carta para que se haga una reunión y sean los mismos clubes los que confirmen su participación, y con base en eso, poder replantear la posibilidad de hacer un campeonato más largo.

Las jugadoras son la principal preocupación , muchas de ellas solo se dedican al fútbol y con un torneo tan corto ven la necesidad de tener que dedicarse a otra actividad, ante esto el dirigente afirmó que se intentará alargar de mes y medio a tres meses de competencia.

“Desde el punto de vista deportivo no tiene mucho sentido, yo creo que hay que extenderla más, no de mes y medio, podríamos hacerla de tres meses y comienzan en julio hasta septiembre, que también sigue siendo muy corta. El semestre pasado tuvimos una liga corta pero productiva, jugamos fútbol femenino en contra de muchos pronósticos y lo hicimos, pero entre no tener o tener algo, yo prefiero tener algo así sea con estas limitaciones”, sostuvo.

En comparación a otros países, Jaramillo destacó que en Colombia se ha dado un paso importante, pero la idea es poder seguir avanzando y la mentalidad de muchos dirigentes es clave para lograr lo que se quiere. Además, dijo que se trabajará en lograr consolidar un proyecto rentable para que los clubes y los patrocinadores se vean interesados en participar .

“Cuando nos estabilicemos en muchos frentes, eso nos va a generar ingresos importantes, y cuando el tema de la pandemia nos deje regularizar el tema de las competencias, ahí debemos trabajar para que el fútbol femenino se equipare con el masculino. Mi aspiración es hacer una Liga y un campeonato absolutamente digno que le dé todas las garantías a las jugadoras”, concluyó.

El objetivo que se planteó Fernando Jaramillo es poder ofrecer a los patrocinadores algo que sea atractivo, en estos momentos es complicado, pero guarda la esperanza de que el fútbol femenino tiene futuro a pesar de la impaciencia.

