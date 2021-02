A María Fernanda Cabal no le suena la candidatura de Tomás Uribe para 2022

El candidato que apoyará la senadora María Fernanda Cabal para las próximas elecciones presidenciales será Oscar Iván Zuluaga/ mariafernandacabal.com

Desde hace algunas semanas ha comenzado a tomar fuerza la idea de que Tomás Uribe, hijo del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez sea el candidato a la presidencia por el partido Centro Democrático, incluso, varios uribistas lo apoyan y creen que podría ser una gran opción. Sin embargo, sorpresivamente, María Fernanda Cabal, una de las grandes cartas del partido de gobierno no ve a Tomás Uribe como el candidato.

En entrevista con Magazín Aquí Estamos, la senadora recordó que la idea surgió en el momento en que a Álvaro Uribe se le dio casa por cárcel, pues para muchos uribistas su legado no puede desaparecer y manifestaron: “Bueno quieren acabar con el legado de Uribe, pero está su hijo”.

Abelardo de la Aspriella hace una semana señaló que “Tomás no solamente es un empresario y un visionario impresionante, sino que además tiene genética, por punta y punta: tiene una crianza absolutamente especial, a mano, que lo forjó como el hombre que es hoy. Lo crió nada más y nada menos que Álvaro Uribe Vélez”, en apoyo a la idea que surgió en agosto del 2020.

A este se le han sumado comentarios de apoyo por parte de Jorge Cárdenas, exactor conocido por su apoyo incondicional en redes sociales al uribismo y que aspira a ser candidato al senado; el senador Ernesto Macías también señala que Colombia necesita al empresario pues tiene “inteligencia y sabiduría”.

Sin embargo, Uribe Moreno en su momento manifestó que le gusta ser empresario y que en las últimas dos décadas es a lo que se ha dedicado junto a su hermano. Aclaró que no sabe de mermelada, de Congreso y en sus planes “no está ninguna candidatura”, además, “No me suena, no me interesa”.

María Fernanda Cabal, contrario a lo que se creía, no apoya la candidatura de Tomás Uribe y su argumento va de la mano con lo que ha manifestado el empresario en ocasiones pasadas.

“Sinceramente yo no creo que su hijo tenga las ambiciones políticas, ni vaya a cometer una decisión tan errática de ser un empresario exitoso para meterse en la jauría de un país depredador en la política, yo no creo que sean tan bruto para hacer eso”, argumentó la senadora.

Para la representante, el candidato uribista más idóneo para postularse es es el exministro de hacienda Oscar Iván Zuluaga , que ya ha sido antes candidato y que perdió cuando compitió contra Juan Manuel Santos en segunda vuelta por una diferencia del 5,35% de diferencia.





