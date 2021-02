Ministerio de Salud reveló que fallecieron 16,8% más personas por COVID-19 en 2020 que las inicialmente reportadas

Personal médico atiende a un enfermo en una unidad de cuidado intensivo de COVID-19 del Hospital El Tunal el 17 de enero de 2021 en Bogotá, Colombia (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda)

El Ministerio de Salud dio a conocer un estudio de reclasificación sobre el número de muertes por COVID-19 en Colombia, a través del cual se realizó una revisión del total de fallecidos en el país con corte al 3 de enero de 2021, cuando la cifra estaba en 43.995 muertes. El documento establece que los decesos totales a esa fecha fueron 51.391, es decir, un 16,8% más que la cifra reportada inicialmente por el Instituto Nacional de Salud (INS).

Según explicó la cartera, las cifras reveladas en el informe titulado “Vigilancia demográfica de la mortalidad por COVID-19 en Colombia 2020: exceso de mortalidad por todas las causas y COVID-19 - reclasificación de la mortalidad por COVID-19″ fueron posibles gracias a una revisión de los datos de las muertes reportadas por coronavirus, así como de las señaladas como sospechosas o descartadas.

“Los equipos de vigilancia realizan autopsias verbales, se cruzan datos con otras fuentes de información y se reclasifican con procedimientos estandarizados para confirmar o descartar casos atribuibles a COVID-19, obteniendo un registro actualizado y más realista de la mortalidad debida a la pandemia”, explicó el documento del MinSalud.

La revisión de casos tomó como base el registro de defunciones del Registro Único de Afiliados (RUAF) del sistema de salud cuyas cifras se cruzan con la base de datos de decesos confirmados del Instituto Nacional de Salud.

De esa manera, la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud realizó un análisis de las muertes en el país relacionadas con COVID-19 desde la décima semana epidemiológica, es decir del 1 al 8 de marzo de 2020, hasta la semana número 53, desde del 28 de diciembre de 2020 hasta el 3 de enero de 2021.

Clasificación de muertes relacionadas con COVID-19. Colombia, corte a la semana 53 de 2020 (diciembre 28-2020 a enero 3-2021) (Foto: MinSalud)

Los resultados hallados por los funcionarios de MinSalud develaron que el número total de defunciones relacionadas con COVID-19 en Colombia fueron de 65.042, de las cuales 51.397 fueron clasificadas como muertes confirmadas, mientras que 13.645, como probables o sospechosas.

Además, según el mismo documento, del total del número de casos analizados, 34.960 fallecimientos, es decir un 53.8% de los casos, evidenciaron médicamente signos y síntomas acorde con los del COVID-19.

Tabla de la reclasificación del número de muertes por COVID-19 en el país (Foto: MinSalud)

Respecto de las personas fallecidas con pruebas de laboratorio, los casos sumaron 56.017, de los cuales, 44.770 fueron positivos, lo equivalente al 68,8%, 11.168 fueron negativos o no concluyentes, es decir el 17,2%, y en el resto de casos de decesos no hubo pruebas o las que había no fueron procesadas. Al respecto de las cifras, el informe resaltó que el 73,4% de los muertes por coronavirus, es decir, 47.753 personas, se les realizó una prueba tomada en los primeros 14 días en los que comenzaron a presentar síntomas de contagio.

En total, según indica el documento, 52.350 casos en el país tuvieron una probabilidad mayor o igual al 70% de ser un deceso relacionado con coronavirus.

“ En resumen, las muertes confirmadas acumuladas a la semana 53 del 2020 y declaradas por el Instituto Nacional de Salud el día 4 de enero de 2021, para un total de 43.995, se ajustan en un 16,8% con la reclasificación de las muertes sospechosas, para un total estimado de 51.397 muertes confirmadas por COVID-19 a esa fecha de corte. ”, explicó el documento del Ministerio de Salud.

Criterios de reclasificación de las muertes por COVID-19 en el país (Foto: MinSalud)

En ese sentido, la entidad destacó en su informe “la importancia de la vigilancia rutinaria epidemiológica” teniendo en cuenta que el número de fallecimientos esta sujeto a “la actualización del registro de defunciones acorde con la emisión de resultados confirmatorios de COVID-19″. Asimismo, el documento de MinSalud enfatizó que los datos entregados son preliminares y pueden cambiar dependiendo de los ajustes metodológicos que se realizan en la cartera actualmente.





