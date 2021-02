La gobernadora del Valle del Cauca anunció que en marzo se iniciará la vacunación en ese departamento

Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, indicó que esperan vacunar a 3,7 millones de personas en ese departamento (Foto: Colprensa/ Juan Páez)

En una entrevista que concedió a El País de Cali, el diario más tradicional en el occidente colombiano, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, señaló que debido a que se priorizará a Bogotá en el plan nacional de vacunación, según sus estimaciones, las inmunizaciones contra el nuevo coronavirus SARS-COV-2 comenzarían la segunda semana de marzo en ese departamento.

“Calculamos que la segunda semana de marzo, porque lo que manifiesta el Minsalud es que las primeras vacunas van llegando a Bogotá el 20 de febrero. Somos un departamento prioritario, junto con Bogotá y Antioquia, por el número de casos. No nos han dicho qué marca nos van a dar ”, expresó Roldán a El País.

La mandataria departamental indicó también que las vacunaciones se priorizarán en Cali por ser la ciudad con más contagios en ese departamento, luego le seguirán Buenaventura, Candelaria y Yumbo.

Roldán además señaló que de la distribución de las vacunas en Cali se encargará la Secretaría de Salud de esa ciudad, mientras que en el resto de los municipios del departamento se encargará la Secretaría de Salud de la Gobernación.

“ Nosotros solo vamos a coordinar la vacunación que se va a hacer a través de las EPS y las IPS. El Gobierno nacional ha garantizado que nos entregará 3,7 millones de vacunas entre este año y el primer trimestre del próximo. La Secretaría de Salud de Cali se encargará de Cali; nosotros, de los 41 municipios restantes. Tendremos una subregión norte, centro (Tuluá y Buga), suroriente y suroccidente”, explicó la gobernadora.

Durante la entrevista con el diario vallecaucano, Roldan aseguró que en esa zona del país ya se superó el segundo pico de contagios.

“Nosotros tuvimos una reunión con los alcaldes del área metropolitana de Cali, que es donde más ha crecido la pandemia, y concluimos que empezamos a bajar el pico, pero aún estamos en zona roja. Hoy permanecemos en alerta roja, porque estamos por encima del 90 por ciento de ocupación de UCI, hubo momentos que estuvimos al 98 por ciento y pudimos sortearlo y no negar las camas”, sostuvo.

La gobernadora también explicó que tenían previsto que en ese departamento iban a dispararse los contagios tanto por la temporada de Navidad y la final de la liga Betplay del fútbol profesional colombiano.

“Eso se previó desde el inicio, porque en diciembre era muy difícil de controlar que las familias se reunieran el 24 y 31 de diciembre; los dos partidos del América que crearon una acumulación de personas, que disparó los casos e hizo que a los catorce días empezáramos a incrementar el número de afectados. Hoy estamos hablando de un tercer pico que nos va a venir después de Semana Santa, donde tendremos que cuidarnos mucho, porque no podemos cerrar”, declaró.

Para concluir la entrevista la gobernadora vallecaucana prevé mejores expectativas para la Navidad de 2021, aunque no se podría esperar que para esa época se haya superado la pandemia.

“Vamos a estar mejor, pero no desaparecerá el COVID. Mensualmente vacunamos 50.000 personas, imagínese el esfuerzo que vamos a tener que hacer para vacunar 3,7 millones de personas. Prevemos que en diciembre hemos avanzado, pero no hemos terminado. No será como el pasado diciembre, porque habrá reactivación, muchas empresas podrán abrir nuevamente. Si queremos vivir una mejor Navidad, es fundamental seguir usando tapabocas, lavándose las manos y mantener el distanciamiento”, finalizó la gobernadora.

También le puede interesar:

Murió el obispo que denunció los horrores de las casas de pique en Buenaventura

Se cayó la moción de observación contra el secretario de Salud de Bogotá

Aerocivil: de septiembre a enero, seis millones de colombianos se desplazaron por avión