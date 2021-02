Así defendió Aida Victoria Merlano a Yina Calderón después de que la criticaran por compararse con Paulina Vega

Aida Victoria Merlano, Yina Calderón y Paulina Vega. Foto: redes sociales.

Aida Victoria Merlano es una influenciadora de 20 años conocida por sus polémicas declaraciones, pues la joven habla sin filtro sobre diferentes temas y, en ocasiones, deja incómodo a más de uno. Sin embargo, este miércoles, la joven subió un video a su perfil oficial de Instagram en el que, en lugar de generar polémica, llamó la atención a más de una usuaria de la red social que ha validado un discurso machista en el que la apariencia de una mujer la hace merecedora de menos o más críticas.

Para llevar a cabo su argumento y hacer el debido ‘jalón de orejas’, Merlano se basó en las recientes críticas que recibió Yina Calderón después de comentar una foto de la ex Miss Universo colombiana, Paulina Vega, en la que Calderón reclamó que las acciones de Vega no son criticadas, mientras que las de ella sí.

En caso de que usted esté un poco perdido sobre qué hace Yina Calderón comentando las fotos de Paulina Vega, aquí tiene un contexto:

En los últimos días, la modelo colombiana fue tendencia en redes sociales pues publicó una foto en su perfil oficial de Instagram en la que, aparentemente, se le ve acurrucada orinando en un lugar público. La instantánea fue borrada pocos minutos después de su perfil, pero alcanzó a tener cientos de miles de ‘me gusta’ y muchos comentarios.

La foto fue vista por Yina Calderón, quien inmediatamente no dudó en subir una historia en su perfil; sin embargo, la exprotagonista de Nuestra Tele no criticó el actuar de la exreina de belleza, al contrario, se cuestionó por qué si ella publicaba una foto así no tendría el mismo efecto. “Pero fuera Yina Calderón no se ve linda, ¿no? Fuera yo me cae todo mundo, pero como es la princesa, la reina, la linda de Paulina Vega”, haciendo referencia a que la mayoría de comentarios hacia la modelo eran positivos.

Yina Calderón reacciona a foto de Paulina Vega

Aquí es cuando entra en escena Aida Victoria Merlano, quien desde el inicio de su video aseguró que le encantó la foto de Vega y que está de acuerdo con Calderón. “Nos hemos acostumbrado a no tachar de manera objetiva los actos, sino mirar quién los comete para validarlos . Si una persona está valorada socialmente se le permite cualquier cosa y quien no está validado, entonces no”.

Sin embargo, a lo que hizo referencia la influenciadora no fue solo a la reacción de Calderón reclamando que a ella no se le tratara de la misma manera, sino a los comentarios que recibió la mujer después de compararse con Paulina Vega, pues varios usuarios aseguraron que no había punto de comparación entre una y la otra.

Merlano aclaró que el video de Yina Calderón opinando sobre la foto de Paulina Vega lo encontró en una de las famosas cuentas de chismes de Instagram, en las que diariamente replican las historias de los famosos, y que su crítica iba específicamente a las personas que habían comentado esa publicación. La influenciadora recopiló comentarios de otras mujeres sobre lo que dijo Calderón y se encontró con opiniones como “que se gane un miss universo”, “hay que tener ovarios para compararse con Paulina Vega”, “¿cómo se va a comparar con Paulina Vega? Pobre su vida”.

“¿Me estás diciendo que si una mujer, en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, se sale un poco del esquema de lo que tú consideras bonito, entonces no tiene el derecho a cometer cierto acto?”, cuestionó Merlano en su video. Además, agregó que las mujeres que realizaron estos comentarios estaban invalidando a Calderón solo porque no les gusta su apariencia , “porque te parece grilla o guisa”, palabras que no se deberían usar según la influenciadora.

Por otro lado, Merlano criticó que, al entrar a los perfiles de estas mujeres se encontraba con descripciones como “lema: vive y deja vivir”, “convirtiéndome en la persona que deseo ser”, y se cuestionó por qué, entonces, dejaban esa clase de comentarios en contra de otra mujer, cuando desde hace años las mujeres están buscando que todas reciban un trato digno.

