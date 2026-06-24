Daniel Muñoz recibe otro reconocimiento de la FIFA: uno de los mejores jugadores en ataque del Mundial 2026

Daniel Muñoz se ha convertido en la figura de la Selección Colombia en el Mundial 2026 por sus dos anotaciones - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Daniel Muñoz se convirtió en una figura inesperada para la Selección Colombia en el Mundial 2026, pues desde su posición, como lateral derecho, es el máximo goleador del equipo con dos anotaciones en el mismo número de partidos, lo que también llevó a la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final.

Debido a ese rendimiento, el defensor es uno de los 20 mejores jugadores en el ataque, un reconocimiento no solo por sus anotaciones en la fase de grupos, sino por su aporte al juego de la Tricolor, labor en la banda derecha e integrarse de la mejor manera en el esquema.

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Más allá del momento, Muñoz hizo un llamado a la calma a los aficionados, en medio de los festejos por la clasificación en el grupo K, pues se viene el partido contra Portugal en Miami y esperar al rival para los dieciseisavos de final, el cual dependerá de su posición en la zona.

Daniel Muñoz, uno de los mejores en ataque

El jugador del Crystal Palace ya destacaba desde hace años con el combinado nacional, prueba de ello es la Copa América, en la que se consolidó como titular, y en la Copa del Mundo está haciendo una presentación impresionante por su rendimiento contra Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

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Por esa razón, Muñoz ocupa la casilla 16 en el Power Ranking de la FIFA, un listado que fue creado en el Mundial 2026 para reconocer a todos los jugadores con un puntaje según ítems como ataque, creatividad y defensa, además de otra clasificación especial para los porteros.

Daniel Muñoz se metió entre los mejores atacantes del Mundial 2026 con sus dos anotaciones - crédito FIFA

“Todos los jugadores de campo reciben una puntuación de 0 a 10 en tres categorías: ataque, creatividad y defensa. Los porteros son evaluados en juego con balón y defensa del arco. Una vez que todos los equipos hayan disputado su primer partido, se publicará una clasificación que mostrará a los 100 mejores jugadores en cada categoría. Esta se actualizará después de cada encuentro”, mencionó la entidad.

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Daniel Muñoz tiene una puntuación de 6.43 del Power Ranking de ataque en el Mundial 2026 y supera a jugadores reconocidos como Lamine Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, entre otros que se caracterizan por su perfil ofensivo en el campo de juego.

Daniel Muñoz ha destacado más por su aporte en ataque, que por su labor defensiva - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Un dato a destacar es que, luego del compromiso frente a la República Democrática del Congo, el lateral subió 17 posiciones en el listado gracias a su anotación, pero quedó lejos del líder Deniz Undav, de Alemania, con un puntaje de 8.93, por encima de Lionel Messi con 8.36.

“Hay que manejar la calma”

En charla con los medios, Daniel Muñoz destacó el rendimiento de Colombia en el Mundial 2026: “Lo primero es ir paso a paso. Tenemos dos finales por delante. Hoy se vio un trabajo mucho mejor reflejado dentro del campo y ahorita hay que cambiar el chip, pensar en lo que es Portugal”

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“Tuvimos que ser pacientes. El ímpetu de la gente nos iba a llevar a querer ir siempre al frente, pero sabíamos que teníamos que manejar los tiempos”, mencionó el lateral, con respecto al esquema defensivo de RD Congo.

Muñoz explica que la victoria del equipo se logró mediante la paciencia, la movilidad y el control de los tiempos, que llevaron al único gol del encuentro. Este es un evento de cobertura deportiva - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Muñoz también afirmó que el equipo se debe mantener concentrado y no dejarse llevar por el buen momento: “Cualquier jugador te va a decir que está emocionado y feliz de enfrentarnos en esta categoría. Lo otro es que hay que manejar la calma, los tiempos, manejar esa ansiedad”.

“Tenemos que ser inteligentes, saber qué clase de partido vamos a jugar contra el rival que vamos a jugar, analizarlo bien, estudiarlo y trabajar estos días restantes en pos a eso”, finalizó el defensor, quien le apunta a otro triunfo sobre Portugal.

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