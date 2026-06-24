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Jürgen Klopp conmovió a sus seguidores al recordar su vinculo especial con Luis Díaz en pleno Mundial 2026

El gesto público que tuvo el exentrenador del guajiro reafirmó el respeto mutuo más allá del fútbol y se convirtió en tendencia a través de las plataformas digitales

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Ilustración acuarela de Luis Díaz y Jürgen Klopp sonriendo. Díaz levanta el pulgar, Klopp señala. Ambos con chaquetas oscuras.
El futbolista Luis Díaz y el entrenador Jürgen Klopp se recuerdan con aprecio tras varios años de trabajar juntos - crédito Luis Díaz / Instagram - Imagen Ilustrativa Infobae

Jürgen Klopp es uno de los entrenadores más reconocidos en el mundo del fútbol, pues no solo estuvo en clubes de renombre, sino que se destacó por su buena relación con los jugadores que estuvieron bajo su mando. Uno de ellos fue el colombiano Luis Díaz, pues el alemán impulsó su fichaje en Liverpool al ver su talento en Porto.

Ahora, cuando el jugador guajiro se encuentra brillando en la Copa Mundial de la FIFA 2026, un gesto de Klopp hacia él llamó la atención y causó nostalgia entre sus seguidores, que no dudaron en replicarlo a través de todas las redes sociales.

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Y es que el técnico alemán está en Vancouver (Canadá), donde se encontró una publicidad con la imagen del atacante colombiano con la camiseta de la Selección Colombia y no dudó en posar junto a ella y compartirlo en sus plataformas digitales.

Jürgen Klopp y Luis Díaz se recuerdan con aprecio tras su paso por el Liverpool - crédito Jürgen Klopp / Instagram
Jürgen Klopp y Luis Díaz se recuerdan con aprecio tras su paso por el Liverpool - crédito Jürgen Klopp / Instagram

Cabe mencionar que Klopp está en el torneo como analista y comentarista para una cadena de televisión de su país, por lo que aprovechó para pasearse por las calles de Vancouver y fue en ese momento cuando se encontró con la imagen de Luis Díaz. Sin dudarlo, se fotografió junto al cartel y luego posó allí mismo con policías que estaban en el lugar.

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La escena fue presentada como una muestra del respeto y el afecto que mantiene hacia el futbolista al que dirigió en Liverpool, pues los dos se mostraron muy cercanos en el paso del jugador por el equipo inglés.

La publicación demostró que la relación entre los dos es muy buena aún fuera del campo, puesto que el colombiano vio la publicación del exentrenador y la compartió en sus plataformas digitales acompañada de dos emojis de corazón y aplauso.

Los policías que se encontraban en el área también se tomaron una foto con el exentrenador - crédito Jürgen Klopp / Instagram
Los policías que se encontraban en el área también se tomaron una foto con el exentrenador - crédito Jürgen Klopp / Instagram

La apuesta de Klopp por Luis Díaz en el Liverpool

La relación deportiva entre los dos famosos tomó forma con el fichaje del colombiano en enero de 2022, teniendo en cuenta que fue Klopp el que impulsó su llegada cuando el extremo destacaba en cada uno de los encuentros del Porto.

Ya en el equipo inglés, el entrenador le dio plena confianza al colombiano por la banda izquierda. También le transmitió un fuerte compromiso defensivo, así, Jürgen Klopp hizo parte de su evolución para convertirse en lo que es ahora, por lo que el jugador no solo se dirige a él con respeto, sino con mucho cariño.

Luis Díaz brilla a nivel mundial, pero recuerda con cariño a los que lo apoyaron - crédito Raquel Cunha/REUTERS
Luis Díaz brilla a nivel mundial, pero recuerda con cariño a los que lo apoyaron - crédito Raquel Cunha/REUTERS

El reconocimiento mutuo tras su etapa juntos

Ya cuando Luis Díaz pasó al Bayern Múnich, Klopp lamentó su salida y la describió como una pérdida para el equipo. Incluso, en 2023 se refirió a su destreza en la cancha y le explicó su cariño: “Es un jugador natural. Lo amo, lo amo absolutamente. Es increíble”.

Y agregó: “Es muy inteligente en el fútbol, se mueve en las áreas correctas, defiende naturalmente desde su posición, amenaza de gol, velocidad, descaro. Debo decir que es un jugador muy, muy especial. Lo extrañamos mucho”.

Por su parte, Luis Díaz publicó un mensaje sobre su exentrenador en mayo de 2024 para destacar su compromiso con el equipo y cada jugador: “Hay personas que no pueden explicarse con palabras. No importa cuánto lo intente alguien, nadie será capaz de definir toda la grandeza de Jürgen Klopp en un texto. Es demasiado especial para ser comprendido solo con palabras. Nuestro entrenador toca la vida de todos los que tienen el privilegio de trabajar con él”, escribió el atacante.

En otro tramo de ese mensaje, el colombiano habló de la marca que Klopp dejó en su carrera y expresó gratitud por lo vivido junto a él. También le deseó lo mejor a él y a su familia para la etapa futura.

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