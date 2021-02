Por falta de intérpretes, estudiantes sordos de colegios públicos en Bogotá no han podido empezar clases

Aproximadamente 50 estudiantes sordos estudian en cada uno de los 10 colegios del distrito designados para estos discapacitados. Foto: Colprensa.

Durante la emisión de la mañana, Noticias RCN reveló, este martes 2 de febrero, la problemática que están viviendo más de 500 niños sordos que pertenecen a 10 instituciones educativas oficiales de Bogotá y que no han podido empezar clases desde el 25 de enero, porque no hay intérpretes presentes.

Durante ocho días, niños, niñas y jóvenes han estado esperando a que en sus clases virtuales se presente el personal adecuado para explicarles y traducirles a lenguaje de señas las clases correspondientes.

Según el noticiero, los mismos estudiantes, mediante su lenguaje de señas grabaron una serie de videos para hacerle el llamado de atención a la Alcaldía de Bogotá. Así mismo, los padres de los estudiantes con discapacidad auditiva denunciaron en el canal que el distrito no ha contratado a los intérpretes que estos pequeños necesitan para recibir sus clases.

Uno de los menores afectados dijo en un video revelado por Noticias RCN: “requerimos de los intérpretes para poder entender la información que virtualmente se nos suministra. Para las guías, las tareas y todas las actividades, la traducción de videos, es fundamental el servicio de interpretación”, manifestó Samuel Villamil.

Por su lado, Jhohan, un estudiante de grado once señaló que, “Estamos próximos a graduarnos, este año culminamos nuestro proceso, así que requerimos lo más pronto posible un intérprete para poder continuar con nuestro proceso educativo, que estamos viviendo virtualmente”.

Por otro lado, Laura Rengifo, otra de las estudiantes que se ha visto afectada, dijo en el noticiero que “el pasado lunes ingresamos a clases y no había servicio de interpretación, no pudo haber comunicación efectiva porque la información verbal no es comprendida por nosotros. Estos días de esta semana hemos tenido paciencia, pero ya estamos manifestando nuestra voz de queja”.

En el informe del noticiero se conoció que la Secretaría de Educación ya se encuentra al tanto del caso y está en proceso de vinculación de los intérpretes requeridos para los estudiantes sordos de la capital. Según un vocero del distrito “se vienen adelantando todos los procesos administrativos para la contratación del personal que apoyará a las instituciones educativas donde se encuentra la oferta bilingüe - bicultural. Esto, para dar cumplimiento a lo ordenado en el decreto 1421 de 2007 por medio del cual se reglamenta la educación inclusiva y la atención a la población con discapacidad”, señaló.

Una de las madres de un niño con discapacidad auditiva explicó en Caracol Radio: “Es increíble, nuestros hijos se paran frente al computador, pero como no escuchan, están perdiendo el tiempo y el distrito no ha contratado a los intérpretes”.

Según la emisora nacional, en las horas de la tarde de este martes, la entidad dijo que tuvieron un problema administrativo, pero que en menos de una semana lo tendrán solucionado.

Bogotá está lista para la reapertura gradual, progresiva y segura de sus colegios

Esta tarde, la Secretaría de Educación emitió un comunicado anunciando que después de que se decretó la emergencia sanitaria en Bogotá por cuenta del coronavirus, una medida que obligó a cerrar los colegios y a continuar con el calendario escolar desde casa, “la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López Hernández, anunció que a partir del lunes 8 de febrero reiniciarán las clases presenciales los jardines infantiles y colegios privados y desde el 15 de febrero los colegios públicos, siempre y cuando estén habilitados por las secretarías de Educación y Salud”.

De esta manera, las niñas, niños y jóvenes de la ciudad regresarán a las aulas de manera gradual, progresiva y segura, a través del plan que se estructuró durante el segundo semestre del 2020 y que no solo garantizará el derecho a la educación sino también el bienestar y la salud de toda la comunidad educativa.

La Secretaría también explicó que en estas semanas, las instituciones continuaron con la evaluación de sus protocolos. “A la fecha, 907 instituciones educativas de la ciudad fueron evaluadas y habilitadas por el Distrito para retornar a las aulas, entre las que se incluyen colegios públicos, jardines infantiles y colegios privados, Instituciones de Educación Superior, Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, sedes del SENA y establecimientos de educación informal”.

