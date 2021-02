Si es Colombiano y muere en el exterior tendría un seguro de repatriación

En el congreso se tramita un proyecto de ley para que los seguros de repatriación sean incluidos en la expedición del pasaporte colombiano.

En diciembre del año pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un llamado a los colombianos para que antes de salir de Colombia adquirieran un seguro médico y por fallecimiento debido a que frente a cualquier emergencia la entidad no contaba con el presupuesto para repatriar los cuerpos al territorio nacional. En ese sentido, el periódico El Tiempo dio a conocer que actualmente en el senado se está discutiendo un proyecto de ley para que el seguro exequial sea incluido al momento de sacar el pasaporte.

La iniciativa propuesta por el representante del centro democrático Juan David Vélez, y el exsenador Álvaro Uribe Vélez, explica según la información entregada por el mismo medio, que el costo del seguro “deberá ser marginal”, y será establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda.

“ Será causado y pagado en una única oportunidad al momento de la expedición del pasaporte, quedando el mecanismo ligado a la misma vigencia con que fuere expedido el pasaporte ”, indicó el proyecto de ley, citado por el mismo medio.

Según la información recopilada por el periódico bogotano, con el proyecto se busca cubrir a más de 9 millones de colombianos que tienen el pasaporte ordinario, a 300.000 que cuentan con un pasaporte fronterizo, y a 100.000 que poseen otro tipo, además de aquellos colombianos que obtengan su pasaporte.

De acuerdo con El Tiempo, la iniciativa surgió ya que a pesar de que en el país existen distintas empresas que ofrecen este tipo de seguros, no siempre todos los viajeros lo adquieren, o cuando lo hacen no saben cómo activarlo, por lo que en dado caso de una emergencia no saben cómo usarlo o deben asumir todos los costos por cuenta propia.

Hasta el momento el proyecto ya pasó el primero de cuatro debates , sin embargo, según señaló el mismo medio varios congresistas de la oposición han refutado la aprobación de la iniciativa legislativa debido a que consideran que la propuesta se convertiría en un negocio para estas empresas de seguros en el país, así lo indicó el representante a la Cámara, Germán Navas Talero al periódico El Tiempo.

Recomendaciones de la Cancillería a la hora de adquirir un seguro

Con el fin de garantizar que los colombianos adquieran un buen seguro médico y que se encuentren preparados frente a cualquier eventualidad en el exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo algunas recomendaciones que deben tener en cuenta los viajeros antes de salir del país.

De acuerdo con el Ministerio, es necesario que antes de cualquier viaje los colombianos adquieran un seguro médico, ya que los tratamientos de salud pueden llegar a ser costosos en el exterior, y al no contar con un seguro estos deberán ser asumidos en su totalidad por el viajero.

“ Cuando tramite el seguro, revise que este tenga plena cobertura en caso de enfermedad, accidente durante el viaje, evacuación en avión ambulancia y/o repatriación de cadáver. También, que tenga cobertura en los países que va a visitar, incluso en aquellos donde hará escalas o estará por tiempo corto. ”, explicó la entidad a través de un comunicado.

Además de gastos médicos y repatriación, la Cancillería así mismo aconsejó a los connacionales de verificar que el seguro que compren cubra otro tipo de eventualidades que puedan presentarse antes o durante el viaje como el extravío, robo, daño o demora en la entrega de los equipajes, la pérdida de vuelos o conexiones o emergencias familiares o imprevistos laborales que exijan el retorno antes de lo previsto.





