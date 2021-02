Nueve UPZ siguen en cuarentena, este es el impacto en el comercio de los nuevos cierres en Bogotá

En total son nueve UPZ en la ciudad las que se encuentran en cuarentena desde el pasado sábado 30 de enero hasta el próximo viernes 12 de febrero. EFE/ Carlos Ortega/Archivo

Las nuevas restricciones implementadas por el Distrito, que enviaron a cuarentena a nueve Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) desde el 30 de enero hasta el 12 de febrero, afectarán a unos 1,5 millones de personas , incluyendo aquellos vinculados al sector del comercio, que se verá nuevamente en graves dificultades.

En las zonas de cierre, ubicadas en las localidades de Suba, Kennedy, Engativá, Fontibón y Usaquén, se espera que, al menos, unas 53.000 empresas se vean impactadas por la nueva cuarentena , según cálculos de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

Según la entidad, de las firmas que se encuentran ubicadas en las zonas que tienen restricciones, el 45% de ellas están dedicadas a servicios, el 34% al comercio y el 11% a la industria. Cada una de ellas tendrá nuevos retos para subsistir ya que en menos de un mes se han visto sometidas a dos confinamientos estrictos.

“Es preocupante la ampliación de las restricciones. Entre el 5 y el 18 de enero estuvieron en cuarentena las localidades de Usaquén, Engativá y Suba, en donde se encuentra el 33% de las empresas de la ciudad. Igualmente, entre el 7 y el 21 de enero estuvieron en cuarentena las localidades de Kennedy y Fontibón, en donde se encuentra el 15% de las compañías de la capital”, manifestó la CCB, en un reporte que conoció el diario Portafolio.

Cabe aclarar que desde que se anunciaron las medidas gran parte de la comunidad afectada no estuvo de acuerdo, es por esto que en distintos puntos de la capital se llevaron a cabo protestas para que el gobierno reconsiderara la decisión.

En este sentido se manifestaron no solo los trabajadores del comercio formal sino también los informales, quienes argumentaron que tras casi dos semanas de encierro las necesidades no se hacen esperar y se ven obligados a buscar la manera de llevar un sustento a sus familias. En este sentido anunciaron que no iban a parar su actividad económica, puesto que tienen que pagar arriendo, alimentación, educación y demás obligaciones.

Aunque todavía no se conocen las pérdidas que han generado las restricciones en las empresas, sobre todo en las pequeñas y medianas, en una encuesta hecha por la CCB, se evidenció que el 56% de las compañías consultadas estaban operando con limitaciones, y apenas el 7% reconoció estar trabajando con toda su capacidad. Además, con las restricciones de enero el 67% de los empresarios reportaron caídas en sus ventas.

“El sector empresarial ha venido haciendo un gran esfuerzo e inversión para adoptar protocolos de bioseguridad y el impacto de estas medidas los afecta, e incrementa la incertidumbre. Hacemos un llamado a la administración para que no se impida el funcionamiento de las empresas y los negocios formales que están cumpliendo a cabalidad con las medidas decretadas por los gobiernos nacional y distrital”, manifestó en el reporte Nicolás Uribe, presidente de la CCB.

Recientemente, Fedesarrollo publicó un análisis de los efectos económicos que las cuarentenas en todo el territorio colombiano traerían, en este se conoció que las restricciones restarían entre $8,3 billones y $12,5 billones de pesos mensuales a Colombia. Adicionalmente, se perderían entre 146.000 y 220.000 empleos en un mes, y Bogotá aportaría casi la mitad de ese deterioro con una participación de 48,8%.

Apoyo desde el distrito

Desde la Alcaldía de Bogotá se lanzaron varias líneas de ayuda para los empresarios afectados en las nueve UPZ. Para los microempresarios , se dispuso de un programa que les permite financiar la nómina hasta con cuatro trabajadores, correspondiente a un salario mínimo de cada uno de ellos, por un período de seis meses. Esto con el fin de aliviar un poco la nómina y la caja, para impedir que tengan que despedir personas.

P ara los trabajadores informales y vendedores informales de las zonas, se adaptaron algunos espacios laborales para que sean ellos, los que se vinculan a las alcaldías locales y ayuden con el manejo del espacio público. Pero también a quienes no lo requieren o no estén interesados, se dispuso de una tarjeta monedero cargada con 120.000 pesos para que puedan realizar unas compras básicas durante el período de aislamiento.

Por último, a las familias pobres y vulnerables de estas zonas , se les realiza la transferencia habitual de 120.000 pesos para familias pobres y 80.000 pesos para familias vulnerables del bono de cuarentena que tiene la Alcaldía.

Estas son las UPZ que permanecen en cuarentena hasta el 12 de febrero

Localidad de Suba: Tibabuyes, Suba y El Rincón.

Localidad de Engativá: Boyacá Real y Garcés Navas.

Localidad de Fontibón: Fontibón.

Localidad de Kennedy: Castilla y Timiza.

Localidad de Usaquén: Los Cedros.

Los habitantes de estas UPZ tendrán que cumplir con el aislamiento obligatorio, y solo podrán salir a realizar las actividades esenciales que dictan este tipo de confinamientos. Recuerde que las excepciones son abastecimiento (el cual debe realizar solo un miembro de la familia), emergencias médicas y atender asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad.

Los ciudadanos que sean encontrados violando la cuarentena y no estén dentro de las excepciones se someterán a una sanción de $932.000 pesos colombianos.

