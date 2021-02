Detienen a dos turcos que permanecían en Colombia de manera ilegal y estarían vinculados al narcotráfico

Foto de archivo. El logo de Migración Colombia en su sede principal en Bogotá, Colombia, 4 de febrero, 2020. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Migración Colombia, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Dijín, la ICE Homeland Security de la embajada de los Estados Unidos capturaron el pasado domingo a dos extranjeros que se encontraban de manera ilegal en el país.

La unidad de investigación de El Tiempo reveló que la captura se dio luego de la alerta de agentes de Estados Unidos que trabajan en Bogotá.

La captura se presentó en la zona de El Virrey en la capital de Colombia. Se trata de dos ciudadanos de origen turco, que entraron de manera ilegal a territorio nacional. Los hombres responden a los nombres de Ibrahim Yegin y Yusuf Yüsedag.

El diario asegura que, de acuerdo con la ICE, los hombres podrían poner en riesgo la seguridad nacional, por lo que le informaron a Migración Colombia. La detención ocurrió a las 9:00 p.m. del pasado 31 de enero, cuando los extranjeros, que estaban hospedados en un lujoso hotel de la zona, fueron abordados por oficiales de Migración y la Policía Metropolitana de Bogotá.

El grupo PJ de Migración Colombia le dijo al diario que uno de los detenidos, Yusuf Yüsedag , tenía su pasaporte cancelado y portaba más de 200 millones de pesos en efectivo, los cuales no fueron declarados. “Se presume que podrían ser objeto del tráfico de estupefacientes” dijeron varias fuentes a El Tiempo.

El dinero fue incautado y de inmediato se inició un proceso de judicialización por lavado de activos. La suerte de Ibrahim Yegin fue diferente, pues será expulsado en las próximas horas.

Traficantes cobran 100 mil pesos por ingresar migrantes venezolanos a Colombia por Arauca.

Desde Caracas y Maracay estarían llegando migrantes venezolanos al departamento de Arauca, que limita con el país vecino. La Gobernación alertó que los viajes estarían siendo ofrecidos por mafias que, a través de redes sociales, ofrecen paquetes migratorios en bus para entrar a Colombia y otros países de la región.

El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana de esa sección del país, Merardo Tovar, le dijo a Caracol Radio que, en la última semana, se incrementó el flujo de migrantes impulsados por contrabandistas que, están cobrando por los viajes ilegales; agregó el funcionario que han identificado esta semana al menos dos mil migrantes que entraron a Colombia. “Cuando se levantan las restricciones a la movilidad en Venezuela, aumenta el tráfico migratorio en el departamento”, expresó.

Además especificó Tovar que las cifras son elevadas y que los procesos los hacen personas conocidas como ‘Coyotes’ y denunció la poca capacidad que tiene Migración Colombia ya que solo hay ocho funcionarios para los 290 kilómetros que mide la frontera entre Arauca y Venezuela. Hace unos días la misma emisora confirmó que los viajes costaban hasta 30 dólares, poco más de 106 mil pesos colombianos, pero cuando se trata de llegar a ciudades como Medellín o Bogotá, el costo adicional es de 280 mil pesos.

El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, le pidió al Gobierno Nacional que trabajaran de manera conjunta para evitar el tráfico ilegal de migrantes y alertó que esto podría incrementar los casos de covid-19 en el país. Ante esto, las autoridades cerraron este martes 26 de enero la la terminal de transportes. Las autoridades locales aseguran que la medida del cierre de la frontera no se está cumpliendo y no se puede tener control de los migrantes. El paso obligado de los viajeros es a través del río Arauca, por diferentes sectores donde no hay presencia de la fuerza pública y Migración Colombia.

Colombia mantendrá el cierre de sus fronteras terrestres y fluviales hasta el próximo 1 de marzo para evitar una mayor propagación del coronavirus en el país debido a la segunda ola de coronavirus que tiene las UCI del país en alta ocupación.

Pero continúan vigentes excepciones como las emergencias humanitarias, el transporte de carga, los casos de fuerza mayor y la salida de ciudadanos extranjeros de forma coordinada con la autoridad migratoria.

