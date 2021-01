La publicación por la que tildaron de populista y comunista al empresario Mario Hernández

Mario Hernández causa polémica en redes por su publicación para ayudar a los desempleados en Colombia.

A pesar de que Mario Hernández le tiene miedo al comunismo, como se lo confesó en una entrevista a la periodista Vicky Dávila para la revista Semana, su propuesta frente al desempleo en Colombia les hizo pensar lo contrario a algunos, pues por medio de su cuenta de Twitter afirmó que en Colombia deberían pagarles un sueldo a los desempleados así como lo hacen en Los Estados Unidos.

@marioherzam

Su publicación causó todo tipo de comentarios, entre esos, que su idea era descabellada y hasta comunista, pues muchos indicaron que pagarle un sueldo a los desempleados sería acolitarle a cierta población de no se motiven a buscar trabajo y a vivir de los auxilios del estado.

La publicación se dio a conocer luego de que el Dane revelará la cifra de desempleo del 2020 en Colombia, la cual se ubicó en el 15,9%, tras las fuertes restricciones que se decretaron en la lucha por mitigar los contagios de covid en el país.

Por otro lado, algunos comentarios en la publicación de Hernández indican que su propuesta ya existe y la realizan las cajas de compensación las cuales por 3 meses entregan un subsidio a las personas que se encuentran desempleadas.

Asimismo, otros usuarios le hicieron un llamado a la sensatez con su publicación, pues según ellos en Colombia la situación financiera no tiene la capacidad para realizar algo de esa magnitud, por lo que compararla con los Estados Unidos es algo salido de lo lógico.

Tras la polémica que suscitó su publicación, el empresario se cuestionó en la red social: “De los parafiscales que pagamos los empresarios se podría pagar sueldo al empleado que quede sin empleo?”.

El empresario, que ha sido noticia en el país, por su particular forma de expresarse frente a los complejas situaciones económicas que vive el país, el pasado 18 de diciembre, en diálogo con Vicky Dávila confesó: “yo le tengo temor a la izquierda, por sus discursos, por lo que chatean, siempre están viendo cosas malas, siempre hablando contra la gente, no siendo constructivos y eso no es” , por lo que su reciente publicación deja confundidos a sus seguidores, pues algunos señalaron que su idea no contribuye a la reactivación económica sino todo lo contrario.

Tras su respuesta, Dávila le preguntó en dicha entrevista: ¿Qué es lo que le da temor de Gustavo Petro? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le preocupa de que llegue a ser presidente de Colombia? A lo que el empresario contestó: “Todos los comentarios que hace por chats. Nunca ve nada bueno, siempre es cosas malas, no es constructivo. Una verdadera izquierda realmente se sienta a trabajar para bien, no solo para lo malo” . Cuando se refirió de su paso por la alcaldía de Bogotá, afirmó que su desempeño fue muy regular, “ahí lo puedes ver, grandes discursos, pero poca ejecución” , le manifestó Hernández a Dávila.

Refiriéndose al pasado de Gustavo Petro en el M-19 y su ingreso en la escena política, el empresario cuestionó qué tanto han hecho quienes alguna vez hicieron parte de un grupo armado y ahora están en la escena política del país.

“Yo no sé qué tanto han hecho por el país. Yo no sé qué han hecho los grupos armados, yo no sé que los exguerrilleros hayan hecho cosas importantes, y han tenido la oportunidad de gobernar y de mirar a ver cuáles son los resultados. La amnistía de él fue en los años 90, pero ¿Qué han hecho del 90 para acá? Ya han pasado 30 años y qué hemos hecho fuera de discutir, fuera de cazar peleas”, expresó Hernández en entrevista con el medio.

Posteriormente, tras dichas declaraciones por parte del empresario, el senador Gustavo Petro le respondió que si él no le tuviera miedo, seguramente el más beneficiado de su programa sería él. “No entiendo por qué hay que tenerle miedo a un programa que se ha defendido desde hace años, especialmente en la campaña de 2018, que habla de la industrialización de Colombia”, expresó el senador.

