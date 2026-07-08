Petro responde a José Manuel Restrepo: “Hablar de extraditar al presidente es un golpe de Estado”

Petro y José Manuel Restrepo protagonizan un nuevo cruce de declaraciones por las acusaciones de golpe de Estado y el resultado de las elecciones presidenciales. - crédito REUTERS

El presidente saliente Gustavo Petro respondió a las declaraciones del vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien aseguró en una entrevista con Noticias RCN que el mandatario estaría promoviendo un intento de golpe de Estado al desconocer los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio de 2026.

A través de su cuenta en X, el jefe de Estado rechazó las afirmaciones de Restrepo y aseguró que hablar de extraditar o encarcelar al presidente de la República sin que exista un proceso judicial constituye un golpe contra el Estado social de derecho.

“El que habla de extraditar y encarcelar al presidente sin que tenga caso judicial alguno ni en Colombia ni en el exterior es el que da el golpe de Estado contra el Estado social de derecho”, escribió Petro.

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Petro asegura que la Fiscalía ya tiene parte de las pruebas

En el mismo mensaje, el jefe de Estado afirmó que la Fiscalía General de la Nación ya tendría parte de las pruebas relacionadas con las denuncias que ha venido haciendo sobre un supuesto fraude electoral, aunque no entregó mayores detalles.

“Todo el pueblo de Colombia y la humanidad conocerán las pruebas que ya parcialmente tiene la Fiscalía General de la Nación”, manifestó.

El mandatario también sostuvo que expresar esas denuncias no puede interpretarse como un intento de romper el orden institucional.

“Decir la verdad no es golpe de Estado, elegirse fraudulentamente con ayuda extranjera es dar un golpe de Estado contra la Constitución de Colombia y contra la soberanía nacional”, agregó.

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Petro rechazó las versiones sobre su posible extradición y acusó a sus detractores de intentar desestabilizar el orden institucional. - crédito @petrogustavo/X

La respuesta de Petro surge tras las declaraciones de José Manuel Restrepo

El pronunciamiento del presidente llegó luego de que José Manuel Restrepo, vicepresidente electo del gobierno de Abelardo de la Espriella, afirmara en una entrevista con Noticias RCN que el mandatario saliente estaría intentando desconocer la voluntad popular expresada en las urnas.

Restrepo sostuvo que “hoy no es un día normal”, pues, a su juicio, Petro “desconoce la democracia” y estaría cruzando un límite que configura un posible golpe de Estado.

Durante la entrevista, el dirigente aseguró que el Consejo Nacional Electoral ya declaró oficialmente la elección de Abelardo de la Espriella, por lo que calificó como “inconcebible” que el presidente continúe afirmando que el ganador fue otro candidato.

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“Se está intentando configurar un golpe de Estado en cabeza de Petro y de Cepeda, de la continuidad de un gobierno que no fue elegido democráticamente y que pretende desconocer un resultado electoral”, afirmó Restrepo.

Restrepo pidió respaldo de las instituciones

Durante la entrevista, el vicepresidente electo hizo un llamado a las instituciones del Estado, al sector empresarial, a la comunidad internacional y a la ciudadanía para respaldar al presidente electo.

Según afirmó, el país debe rodear la institucionalidad y garantizar el respeto por el resultado electoral.

“El llamado es a todo el pueblo colombiano, al que eligió a Abelardo de la Espriella, a todas las instituciones, al sector empresarial, a los actores internacionales (...), a que rodeemos al presidente electo y reconozcamos la decisión que soberanamente tomó el pueblo colombiano.”

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Asimismo, sostuvo que, a su juicio, sería imposible desarrollar un proceso normal de empalme mientras, según dijo, el Gobierno no reconozca al nuevo jefe de Estado.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, sostiene que el mandatario saliente desconoce la voluntad popular y advierte sobre un posible golpe de Estado. - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Petro había reiterado sus denuncias sobre las elecciones del 21 de junio

La respuesta del mandatario se produce un día después de que, el pasado 6 de julio, volviera a insistir en sus denuncias sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, en las que resultó elegido el abogado Abelardo de la Espriella.

En esa oportunidad, Petro reaccionó a un comunicado del Partido Conservador, que calificó como “graves e irresponsables” sus declaraciones por no reconocer la victoria del presidente electo.

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Frente a esos cuestionamientos, el jefe de Estado respondió: “Claro que mis declaraciones son graves, pero no irresponsables, están completamente probadas”, escribió en su cuenta de X.

El mandatario también reiteró su versión de que quien ganó las elecciones por voto popular fue el entonces candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y sostuvo que el triunfo de De la Espriella se produjo mediante supuestos algoritmos provenientes de Estados Unidos y empresas privadas de Israel.

“Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda, el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel”, afirmó.

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Además, aseguró que las autoridades judiciales de Colombia y Estados Unidos conocerán las pruebas que, según él, demostrarían un presunto fraude electoral.

“La justicia colombiana y la estadounidense, porque los delitos se cometieron en el territorio de los EEUU, tendrán todas las pruebas”, manifestó.

Gustavo Petro indicó que la bancada del Pacto Histórico recibirán las pruebas que, según él, fueron recogidas por los equipos de testigos digitales - crédito @petrogustavo/X

Hasta el momento, el presidente no ha hecho públicas pruebas que respalden esas afirmaciones y las autoridades electorales no han informado sobre una decisión que modifique el resultado oficial de las elecciones.