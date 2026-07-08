Colombia

Petro responde por el mayor déficit primario de Latam: culpa al gobierno Duque y al subsidio de la gasolina

El presidente aseguró que su gobierno fue el que menos incrementó la deuda pública, afirmó que pagó por completo las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y defendió su postura de no financiar subsidios con recursos del presupuesto nacional

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Gustavo Petro, Iván Duque, un surtidor de gasolina verde que vierte combustible dorado en un tanque circular.
Petro atribuyó el déficit primario al pago del subsidio a la gasolina implementado durante el gobierno de Iván Duque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente Gustavo Petro respondió a un informe publicado por El Colombiano, en el que se afirma que Colombia cerró 2025 con el mayor déficit primario de América Latina. A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que ese resultado obedece al pago del subsidio a la gasolina implementado durante el gobierno de Iván Duque y al endeudamiento adquirido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su publicación, el jefe de Estado afirmó que el déficit primario está relacionado con el gasto que asumió su administración para cubrir el subsidio a la gasolina con recursos del Presupuesto General de la Nación.

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“El déficit primero es igual al gasto público que se hizo por pagar del presupuesto nacional el subsidio a la gasolina en el gobierno Duque y por indicación de su ministro de Hacienda Restrepo, el mismo que se posesionará como vicepresidente”, escribió.

Petro agregó que su gobierno pagó completamente esa deuda, así como el endeudamiento con el FMI.

“Deuda que mi gobierno pagó completamente igual que el endeudamiento con el FMI”, señaló.

Finalmente, sostuvo que durante su administración la deuda pública registró el menor incremento y aseguró que, de haberse adoptado su propuesta de no cubrir el subsidio con recursos del presupuesto, el país no tendría déficit primario.

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“Fuimos el gobierno que menos ha subido la deuda y si se hubiera seguido mi indicación de no pagar con el presupuesto el subsidio de gasolina no habría déficit primario en Colombia”, concluyó.

Petro defendió el manejo fiscal de su administración y explicó su posición frente al déficit primario. - crédito @petrogustavo/X
Petro defendió el manejo fiscal de su administración y explicó su posición frente al déficit primario. - crédito @petrogustavo/X

¿Qué dice el informe citado por el presidente?

De acuerdo con El Colombiano, Colombia terminó 2025 como el país con el mayor déficit primario de América Latina, un indicador que mide la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado, excluyendo el pago de intereses de la deuda.

Según el medio, el déficit pasó de -2,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 a -3,6% en 2025, lo que representa un aumento de -1,2 puntos porcentuales. En términos monetarios, el desbalance equivale a cerca de $66 billones.

Las advertencias de los analistas

El informe recoge las opiniones de varios analistas sobre la situación de las finanzas públicas. Entre ellos, Luis Fernando Ramírez, profesor e investigador económico, afirmó que el equilibrio fiscal solo puede alcanzarse mediante un aumento de los ingresos, una reducción del gasto o una combinación de ambas medidas.

El académico también señaló que una eventual reforma tributaria debería enfocarse en gravar las actividades que generan valor económico, como la renta, las transacciones y el comercio internacional, en lugar de concentrarse principalmente en el patrimonio.

En cuanto al gasto público, sostuvo que será necesario revisar la estructura del Estado, el número de entidades y funcionarios, así como identificar posibles focos de despilfarro en la asignación de recursos.

Según el informe citado, el déficit primario de Colombia pasó de -2,4 % del PIB en 2024 a -3,6% en 2025. - crédito @DiegomontanezH/X con CEPAL
Según el informe citado, el déficit primario de Colombia pasó de -2,4 % del PIB en 2024 a -3,6% en 2025. - crédito @DiegomontanezH/X con CEPAL

Comparación con otros países de la región

El análisis citado por el medio, con base en datos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, señala que hasta 2021 Colombia registró uno de los menores déficits primarios entre las principales economías de América Latina. Sin embargo, tras la pandemia, el comportamiento fiscal del país tomó una trayectoria distinta.

Mientras países como Chile, Perú y Brasil redujeron nuevamente sus déficits primarios, Colombia mantuvo un desbalance superior al de esas economías, hasta ubicarse como el país con el mayor déficit primario de la región, según el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2025.

La deuda bruta del Gobierno Nacional alcanzó cerca del 61% del PIB a mayo de 2026. - crédito REUTERS/Luisa González
La deuda bruta del Gobierno Nacional alcanzó cerca del 61% del PIB a mayo de 2026. - crédito REUTERS/Luisa González

El crecimiento y la deuda, otros factores señalados

El informe también sostiene que Colombia perdió una de las fortalezas que durante varios años respaldó un mayor nivel de endeudamiento: crecer por encima del promedio de la región.

Además, cita al analista económico Diego Montañez, quien indicó que a mayo de 2026 la deuda bruta del Gobierno Nacional ascendía a $1.169 billones, equivalentes a cerca del 61% del PIB. Según el experto, el principal reto no es únicamente el tamaño de la deuda, sino su sostenibilidad, debido a que un escenario de altos déficits fiscales incrementa las necesidades de financiamiento y reduce el margen del próximo gobierno para destinar recursos a inversión pública y nuevos programas sociales.

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