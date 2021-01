Periodista relató la agresión de la que fue víctima en un centro comercial de Medellín y la negligencia de las autoridades para atender su denuncia

Un grave escenario de intolerancia y de violencia de género se registró, en la tarde del miércoles 27 de enero, en un centro comercial de Medellín.

La periodista Katalina Vázquez no solamente denunció haber recibido golpes, improperios y daños en su teléfono celular, sino que dejó en evidencia que el mecanismo de denuncia de agresiones ante las autoridades no funciona.

Según lo relató Vázquez en un hilo de Twitter publicado a las 9:39 p.m. del 27 de enero, ella se encontraba al interior del ascensor del centro comercial Florida de Medellín y le pidió a un grupo de cinco personas que no subieran al ascensor todas, sino se bajaran al menos dos para respetar el distanciamiento social .

La periodista contó que en tanto les hizo la solicitud a las personas dentro del ascensor para que se retiraran, recibió insultos por parte de la señora de blusa negra y el hombre con tapabocas y camiseta blanca la golpeó con un puño.

La mujer intentó abordarlos al descender del ascensor para reclamar por la agresión y dijo que los siguió hasta el parqueadero del centro comercial. Añadió que al llegar al lugar, pidió a la empresa de seguridad y vigilancia que retuviera a las personas en la salida del parqueadero mientras se desplazaban en un vehículo Chevrolet Sail color blanco de placas HAN 473 de Sabaneta.

Ante la falta de ayuda y solución por parte del personal de vigilancia del centro comercial Florida, Katalina optó por llamar a la línea 123 de la Policía Nacional, y la respuesta del patrullero que la atendió vía telefónica la dejó totalmente desconcertada y decepcionada del sistema de atención ante casos de violencia de género :

Tras conocer la respuesta de la Policía y de la línea de atención a mujeres donde le pedían hacer trámites demasiado extensos para poder adelantar la investigación contra los responsables de la agresión, Katalina denunció la incompetencia del centro comercial y de las autoridades de Medellín. En el último tweet de su hilo dejó su caso detallado para ponerlo en conocimiento de la opinión pública con el siguiente mensaje:

Entre lo que más llama la atención de su relato al momento de denunciar es la demora y dilación para poder tomar acciones y dar con el paradero de quienes la agredieron, escalando el caso a la Fiscalía General de la Nación:

No tienen ni idea como una mujer hace una denuncia, en este momento presencial, me dijeron que la podía ser virtual y le dije indíqueme cómo, pero me indican que el sistema esta caído no le puedo decir, le voy a dar un teléfono para que llame más tarde, o sea, todo en el reino de lo absurdo en el 123 mujer