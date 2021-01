La SIC investigará al vendedor de dióxido de cloro que promocionó Natalia París en sus redes

La Dj y modelo Natalis París.

Este miércoles, la Superintendencia de Industria y Comercio le pidió a la Dj y modelo Natalia Paris que tenía que “cesar de manera inmediata la promoción del producto dióxido de cloro y retirar los comentarios en los que invitaba a las personas a consumirlo para evitar el contagio de covid-19″ o le implicaría una multa, por lo que la modelo acató la orden y emitió un comunicado. Sin embargo, quien ahora está en problemas es el dueño de la empresa que distribuía el producto que recomendó París en sus publicaciones: Samir Namen Malaver.

Esto se debe al comentario que hizo Natalia París en el que le recomienda a una seguidora que investigue sobre el producto y remata diciendo “cómpralo aquí @samir_namen111″. Por esto, la SIC le ordenó este viernes detener la venta y promoción del producto a Namen Malaver y le pidió información detallada para una investigación que inició en su contra. Entre eso, deberá mostrar toda la publicidad que realizó del producto y entregar documentos que sustenten las características que, según él, tiene el dióxido de cloro para curar o prevenir el contagio de covid-19, como lo promocionaba en sus redes.

Adicional a esto, se le exige que revele si todavía tiene existencias disponibles y que indique los medios y lugares donde distribuía el producto, además de brindar el nombre de sus intermediarios, razón social, documento de identidad y datos de contacto. La SIC finalmente le anunció que si no daba una respuesta clara a los puntos que se leen en la notificación en los próximos cinco días hábiles, podría enfrentar una multa de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que ascendería a más de 1.817 millones de pesos, el posible cierre del establecimiento comercial hasta por 180 días y más multas de hasta 1.000 salarios mínimo legales mensuales vigentes.

En sus redes sociales Samir escribía que el dióxido de cloro eliminaba “cualquier enfermedad” y la calificaba de ser una “medicina secreta” que, supuestamente, el sistema no quiere que “nadie sepa porque se cae la industria”. Incluso dijo que sacaba al covid-19 del cuerpo en dos días y que creaba inmunidad. El señalado la vendía por 90.000 pesos. Las redes sociales de Malaver no están disponibles.

La esperada respuesta de la modelo a la SIC

Este jueves 28 de enero, Natalia París emitió un comunicado a través de Instagram aclarando lo sucedido. “Cabe anotar que solamente en una ocasión hice un comentario (no una publicación), sobre un post de un video publicado el día domingo 24 de enero del presente año, respondiéndole a uno de mis seguidores quien me preguntaba que porque en un yate donde nos encontrábamos ocho personas no teníamos tapabocas”, se lee en la publicación.

Natalia dice que su respuesta fue que habían ingerido dióxido de cloro y que invitó a esa seguidora a investigar, “ejercicio el cual yo realicé pero en medio de la tarea me encontré que el producto no tiene licencia sanitaria y autorización de venta”, afirma. Su comunicado cierra invitando a la gente a tener claridad de que los productos que se consumen tengan todos los registros sanitarios y acatar las medidas que los entes de control definan. París aprovechó para recalcar que los productos que ella comercializa cumplen con las exigencias del Invima.

Tal como lo afirma en su comunicado, Natalia París publicó un video corto en el que se le ve desempeñando su labor de Dj a bordo de un yate. “Un privadito entre amigos en el mar” fue la descripción que agregó la modelo para acompañar el clip.

