Por ahora ningún concejal de Bogotá apoyaría la revocatoria de Claudia López

Ni los concejales de oposición apoyarían la revocatoria de Claudia López. Foto: Archivo Infobae

En un artículo del diario El Espectador, uno de los más tradicionales de Colombia, realizaron un análisis de cara al proceso de revocatoria de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, donde señalaron que hasta los concejales de oposición no apoyarían este proceso en la ciudad.

En la nota del diario se recordó que esta semana se formalizó la revocatoria en el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de que los delegados de los comités que buscan que López salga de su cargo fueran escuchados por los magistrados de esa corporación. Allí también se atendió la exposición de motivos de la mandataria local donde hizo un corte de cuentas del primer año de su administración.

En El Espectador explicaron que durante esa intervención, la alcaldesa señaló que detrás de su revocatoria están los intereses políticos del Centro Democrático, el partido del Gobierno del presidente Iván Duque, que buscan posicionarse para las elecciones de 2022.

En el diario, no obstante, reseñaron también que el líder de ese partido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha negado que desde su colectividad se respaldarán las revocatorias de alcaldes, no solo en Bogotá o Medellín, sino en todo el país.

También en el diario informaron que José Miguel Santamaría, uno de los líderes del Movimiento Ciudadano Revocatoria Claudia López, el más grande de todos los comités en pro de ese proceso, aseguró que no cuentan con ningún aval por parte del Centro Democrático, a pesar de que en las elecciones de 2018 aspiró por ese partido a un escaño en el Senado, al igual que por la gobernación de Cundinamarca en las pasadas votaciones de 2019.

En El Espectador consultaron además con Humberto Amín, concejal del partido del expresidente Uribe, quien reiteró que desde esa colectividad no se apoyará ningún proceso de revocatoria ni en Bogotá, en Cali o en Medellín.

“El Centro democrático no respalda ningún movimiento revocatorio de los que se están llevando a cabo en el país y ha sido una declaración pública por parte de las directivas del partido y del expresidente Ávaro Uribe” , expresó Amín al periódico.

El cabildante explicó en ese diario que los señalamientos de Claudia López al partido del gobierno nacional eran producto de su molestia con que ciudadanos de diferentes sectores políticos ejerzan su derecho a solicitar esa revocatoria. Amín además aclaró en El Espectador que si bien no apoyan la revocatoria de López, serán más incisivos en los controles políticos que le realicen a la mandataria.

“No lo vamos a abandonar, a pesar de lo incómodo que pueda ser para la mandataria. Por el contrario, seremos más insistentes en revelar las irregularidades, incoherencias, derroches, improvisaciones y la falta de planeación que vemos a diario en esta administración”, agregó el concejal.

El Espectador también reseñó lo dicho por la concejal Diana Diago, también del Centro Democrático, quien en la misma línea indicó que no apoyarán la revocatoria, pero seguirán con sus controles políticos.

“Señora alcaldesa le recuerdo que el Centro Democrático no apoya la revocatoria. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con su gestión, hacemos control político en beneficio de la ciudad, a eso no hay que tenerle miedo”, dijo Diago en su cuenta de Twitter.

También consultaron con los concejales de Cambio Radical, el otro partido de oposición a López en esa corporación, quienes tampoco apoyarán ese proceso para que la mandataria deje su cargo.

Una de las voces más críticas de la alcaldesa en ese partido ha sido la de Carolina Arbeláez, que pese a ello tampoco busca que López sea revocada.

“La revocatoria si bien es un mecanismo legítimo solo sirve para hacer politiquería. Tengo profundas diferencias con Claudia López por sus mentiras e improvisación, pero hoy la invitación es a concentrarnos en trabajar por salvar vidas, superar la crisis y retomar el rumbo” , expresó Arbeláez en su cuenta de Twitter.

Entre tanto los concejales independientes y los de la bancada de gobierno distrital, manifestaron en El Espectador que la capital colombiana atraviesa por un momento crítico por la pandemia, por lo que no era prudente impulsar una revocatoria.

“Acá lo que hay que revocar es el covid-19 y la mala leche. Quieren revocar a una alcaldesa por cuenta de una pandemia que está generando muertes a nivel de mundial. Quieren cobrarle ese hecho, que es impredecible, donde todos debemos sumar y no debemos torpedear. Es infame que usen recursos públicos para escalar al Congreso”, manifestó el concejal Diego Cancino del Partido Verde y de los más allegados a la alcaldesa.





También le puede interesar:

Según Transparencia Internacional, Colombia mantiene percepción negativa de corrupción por nueve años consecutivos

No se investigará supuesta financiación del régimen de Maduro a campaña presidencial de Gustavo Petro