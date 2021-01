Sandra Sepúlveda habló sobre las derrotas de la ‘tricolor’ femenina y las incertidumbres de la liga profesional de 2021

Jan 22, 2021; Orlando, Florida, USA; Colombia goalkeeper Sandra Sepúlveda (12) kicks the ball away during the second half against the United States at Exploria Stadium. Mandatory Credit: Reinhold Matay-USA TODAY Sports

La Selección Colombia femenina cayó estrepitosamente, 4-0 y 6-0, en los duelos amistosos que disputó con su similar de Estados Unidos, la semana pasada. El combinado nacional volvió a competir luego de más de un año y afrontó los dos compromisos con futbolistas de la liga local, debido a que las que militan en el exterior no fueron prestadas por sus clubes, por no ser una fecha FIFA.

La experimentada guardameta, Sandra Sepúlveda , estuvo presente en los juegos de preparación ante las norteamericanas y, en las últimas horas, habló con el portal web del Gol Caracol sobre el proceso de la ‘tricolor’ y las incertidumbres entorno a la liga profesional del país, para la edición de 2021.

“Nos falta tiempo de preparación, ciclos de entrenamientos y más partidos amistosos. Analizamos y llevábamos mucho tiempo separadas, eso afectó el proceso del equipo y se perdió el alto nivel al que se venía trabajando (…). Por un largo periodo no tuvimos competencia y necesitamos más exigencia en cuanto a la preparación, con más tiempo para reunirnos”, indicó la futbolista.

Sepúlveda destacó el compromiso y la gallardía que tuvieron para afrontar los partidos contra las vigentes campeonas del mundo, a pesar de la falta de trabajo. “Por esas ganas que tenemos, fuimos a ese corto ciclo de entrenamientos para enfrentar a Estados Unidos. Quisimos ponernos la camiseta y enfrentar al país más potente del mundo”, subrayó.

También dio las claves para que el combinado nacional pueda mejorar su nivel y enfrentar, mano a mano, a rivales de tal categoría. “La sensación que queda es que para mejorar nuestro nivel tenemos que entrenar individualmente y enfocarnos en nuestras habilidades para poder sacar provecho de ellas” , agregó.

La referente del balompié nacional aprovechó para referirse al tema de la Liga Femenina en el país y entregó una radiografía de su situación y la de sus colegas, en medio de la incertidumbre de si se hará, o no, el torneo este año. “Muchas de las jugadoras no tenemos contrato con ningún club y no sabemos qué va a pasar con la liga, cuándo empieza y cuál será el formato. Tenemos que seguir preparándonos para mejorar”, señaló.

La antioqueña de 32 años ha sido una de las protagonistas de la generación dorada de la ‘tricolor’ que ha alcanzado, entre otros logros importantes, las clasificaciones a Copas del Mundo, los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, y, quizás, una de las mayores alegrías, la medalla de oro de los Juegos Panamericanos que se celebraron en Lima, en 2019.

