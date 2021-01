Jáminton Campaz podría salir del Deportes Tolima y llegar a una franquicia de la MLS

Jáminton Campaz jugando un partido con Deportes Tolima frente a Atlético Nacional el 30 de septiembre de 2020 / (Cortesía: Dimayor).

El extremo izquierdo del club Deportes Tolima Jáminton Campaz se encuentra en el radar de un poderoso grupo de empresarios alemanes, que podría hacerse a sus derechos deportivos y hacerlo llegar al fútbol de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos .

Así lo confirmó el periodista Nelson Enrique Ascencio en el programa Blog Deportivo de la emisora colombiana Blu Radio. En la emisión del martes 26 de enero, Javier Hernández Bonnet se refirió al futuro del deportista de 20 años nacido en Tumaco, Nariño.

Entre los posibles equipos a los que podría llegar Campaz está el vigente campeón de la MLS, el Columbus Crew de Ohio.

De igual manera, Ascencio comentó sobre la posibilidad de adelantar una negociación para que haga parte del Charlotte FC de Carolina del Norte, club que aún no hace parte de la MLS, pero podría incorporarse como franquicia de la liga norteamericana en 2022.

Hernández Bonnet confirmó que Gabriel Camargo Salamanca, propietario de Deportes Tolima, ya habría llegado a un acuerdo económico para concretar la venta del jugador a un grupo de empresarios alemanes que controla parte del mercado de transferencias de la MLS. Esto dijo el director de Blu Radio al respecto:

Podemos confirmar que se llegó a un acuerdo con un grupo inversionista de alemanes que tiene el contacto directo con la MLS, ese grupo cerró la operación para que Campaz vaya al fútbol de los Estados Unidos

Sobre una eventual llegada al fútbol argentino, el panel radial de Blog Deportivo comentó que no se pudo llegar a una operación económica que involucrara el fichaje de Campaz en algún club como River Plate.

Sobre la negociación de Jáminton Campaz y su eventual venta al exterior, la directiva de Deportes Tolima habría logrado satisfacer sus pretensiones económicas con el extremo izquierdo ibaguereño que, con tan solo 20 años, ya se encuentra valorado en aproximadamente 3.8 millones de euros, de acuerdo con el portal especializado en fichajes, Transfermarkt.

Al interior de Deportes Tolima se contempla la posibilidad de que Jáminton no continúe con el club, pues el 18 de enero cuando Tolima debutó en la Liga BetPlay I 2021, Campaz no fue tenido en cuenta por el técnico Hernán Torres y el jugador todavía no ha sido inscrito para jugar este torneo.

La última participación del centrocampista fue el 21 de enero, en la victoria 2-0 de Deportes Tolima sobre Atlético Nacional ,en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2020, donde el club de Ibagué venció y logró clasificar a la semifinal de la competición gracias a un gol de Campaz.

