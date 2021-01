Mejores puntajes de Pruebas Saber en Córdoba tienen beca, pero están sin cupo en universidades

Carlos Chica y Loraine González Galeano, mejores puntajes en Pruebas Saber de Córdoba. Foto: El Heraldo.

Durante los últimos días se han conocido las historias de los estudiantes que obtuvieron puntajes perfectos en las Pruebas Saber y los beneficios que han obtenido para seguir con su formación académica gracias a estos buenos resultados. Sin embargo, también está el panorama de otros jóvenes que obtuvieron buenos resultados, con los cuales se pueden beneficiar por becas del Estado, pero tienen problemas con obtener cupos en las universidades de su preferencia.

Ese es el caso de Carlos Chica y Loraine González, estudiantes de 17 años de la I. E. Marceliano Polo, quienes obtuvieron 433 y 441 puntos en las Pruebas Saber 11, respectivamente, convirtiéndose en los mejores puntajes del departamento. Ambos estudiantes vienen de familias que habitan en el municipio de Cereté, Córdoba, y sus padres se dedican a oficios diarios que no les permiten pagarle una universidad; sin embargo, esta no debería ser una preocupación, pues ante sus buenos resultados en el examen, los estudiantes hacen parte de los beneficiados con el programa de becas de educación superior que oferta el Estado colombiano, Generación E.

Según el medio regional Chica Noticias, Édgar Otero David, rector de la institución educativa de donde se graduaron los jóvenes les dijo que “hemos tocado las puertas de varias universidades y todos nos han dicho que las inscripciones están cerradas, por eso necesitamos apoyo”. El rector agregó que los jóvenes no habían realizado un proceso de inscripción en ninguna universidad porque al no tener recursos, estaban esperando los resultados de las pruebas de Estado, en las que esperaban tener buen puntaje para entrar a estudiar.

Cuando recibieron los resultados se encontraron con que ambos ocupaban los dos mejores puntajes del departamento y, además, podían acceder al programa Generación E que promueve el acceso a la Educación Superior gratuita y de calidad de los jóvenes en todas las regiones del país. Sin embargo, cuando ambos fueron a iniciar su proceso en las universidades de su preferencia se encontraron con que las inscripciones ya estaban cerradas.

Loraine quiere estudiar Medicina y Carlos ingeniería electrónica. Foto: Alcaldía de Cereté Facebook

Loraine González, por ejemplo, sueña con estudiar Medicina en la Universidad del Sinú, donde las inscripciones cerraron a inicios de este mes. La joven estudiante contó a El Heraldo que “he tenido dificultades con relación a la admisión a las universidades debido a que la mayoría ya han cerrado los cupos, lo que me obligaría a posponer la beca de Generación E”.

Sin embargo, la joven no quiere aplazar la oportunidad, además, le preocupa que este programa tiene un tiempo de caducidad, es decir, si ella no aplica en cierto tiempo, podría perder definitivamente la beca. “Tengo entendido que la beca tiene un periodo de un semestre, pero más adelante puedo correr el riesgo de que el Gobierno no financie mi beca debido a que en este periodo se ofrece el 75 por ciento de los cupos; y en el segundo semestre el 25 por ciento restante. Eso implica que me quede sin cupos”, explicó la joven al medio barranquillero.

Por su parte, el medio regional también habló con Carlos Chica, quien quiere estudiar ingeniería electrónica en la Universidad Javeriana en Bogotá, pero en esta institución de educación superior también están cerradas las inscripciones. “Estoy eligiendo la universidad pero tengo que cumplir con muchas condiciones por eso no he encontrado cupo. Me gustaría estudiar en la Universidad Javeriana, ingeniería electrónica”, contó a El Heraldo el joven.

Según el Ministerio de Educación, los estudiantes que quieren acceder a este beneficio, además de ser colombianos y bachilleres, deben obtener un puntaje igual o superior a 351 y, además, estar inscritos y aceptados en alguna universidad pública o privada, este punto es el que les causa problema a estos dos jóvenes y, según el rector del colegio, ellos no son los únicos, pues esta institución destacó por tener seis estudiantes con un puntaje superior a 351 que podrían acceder a este programa.

Foto: MinEducación

Por ahora, ambos estudiantes esperan que la Universidad del Sinú y la Javeriana, u otras instituciones, les abran las puertas para poder realizar el proceso de inscripción y así tener todo el papeleo necesario para acceder al programa de becas del Estado. Según El Heraldo, desde el Ministerio de Educación manifestaron que estudiarían la situación para saber si pueden ayudar a los estudiantes.

