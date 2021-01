Luis Carlos Velásquez, gobernador de Caldas, positivo para coronavirus

Bogotá,12 de Febrero de 2020. Primera Asamblea de los mandatarios departamentales. En la foto: Luis Carlos Velásquez Cardona, Gobernador de caldas. (Colprensa - Álvaro Tavera)

El gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona, informó que el pasado viernes se enteró de que era positivo para covid-19. Luego de hacerse la prueba de PCR el jueves 21 de enero, y descubrir que el virus se encontraba en su cuerpo un día después, el viernes 22, se ha mantenido bajo aislamiento obligatorio.

En una habitación de su hogar, Velázquez se mantiene alejado de su familia para evitar el contagio de la enfermedad que, por el momento, no le ha generado mayor malestar, según informó, es asintomático.

Ante la alerta de su pronóstico frente a la enfermedad, su familia también se sometió a la prueba, a pesar de que su esposa, Camila Castillo Camacho, salió negativa en los resultados del examen, sus dos hijos ¿, de dos y cuatro años de edad, resultaron positivos, según informó el portal del periódico regional, La Patria.

“Recibí algunas personas en mi casa para reuniones absolutamente necesarias en el arranque del año y siempre con los elementos de bioseguridad, pero esa es de las cosas más complicadas con esta enfermedad, que no se sabe en qué momento puede contagiarse uno. Había evitado mucho estar en contacto con la gente”, detalló Velásquez para ese medio.

Debido a su condición con la enfermedad, el funcionario está trabajando desde su casa y, trata de mantener un registro cauteloso de la saturación de oxígeno en su sangre para evitar cualquier eventualidad contraproducente con su contagio.

“Según los médicos, la idea es que no baje de 90 y la he tenido en un promedio de 93. Si baja, debo ir a un hospital de inmediato. Si llegase a sentir algún dolor, debo tomar un medicamento, pero, por lo demás, debo estar tranquilo”, especificó el gobernador que, aseguró que por el momento, y por la levedad de las afecciones de la enfermedad en su cuerpo, no está siendo medicado.

Luis Carlos, que según recomendaciones médicas, y dependiendo de la evolución del virus en su cuerpo, saldría de su aislamiento obligatorio el próximo 5 de febrero, aprovechó su situación para enviar un mensaje a la población, a quienes insisten mantener las medidas de bioseguridad para evitar los contagios masivos y la pérdida de más vidas en Caldas por ese virus: la covid-19 ha cobrado la vida de más de 800 personas allí.

“Se siente incertidumbre al ver que personas fallecen, Caldas ya supera los 800 muertos. Uno, fácilmente, puede ser el siguiente. Un día se está bien, pero al otro se pueden tener complicaciones. Esto no es jugando. Este es un enemigo invisible” , advirtió el mandatario que recordó la necesidad del uso del tapabocas, el lavado de manos constante, la desinfección de objetos con los que se caya a tener contacto y el aislamiento social.