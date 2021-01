Las pruebas que tuvo que superar el exministro Carlos Holmes Trujillo

Carlos Holmes Trujillo, el hombre que el presidente Iván Duque escogió como su ministro de Defensa en noviembre de 2019, y que antes había designado como su canciller, se convirtió, en la madrugada de este martes 26 enero, en el primer alto funcionario del actual gobierno en fallecer por covid-19.

Trujillo García, de 69 años, estaba hospitalizado en la UCI del Hospital Militar Central de Bogotá desde el pasado 18 de enero, cuando fue trasladado desde la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, tras agravarse su estado de salud debido al covid-19.

Como ministro de Defensa, Holmes Trujillo tuvo que afrontar varios escándalos, entre ellos, cuando se reveló que durante casi todo 2019, comandos de inteligencia y contrainteligencia hicieron seguimientos ilegales a periodistas, políticos de la oposición, magistrados, líderes sindicales y hasta funcionarios y cercanos del presidente Iván Duque.

El exministro recibió gran cantidad de críticas cuando defendió el arribo al país de tropas norteamericanas, que eran relacionadas con la situación político-jurídica de Venezuela, y que, según miembros de la oposición, planearían invadir al país vecino para capturar a Nicolás Maduro; sin embargo, Trujillo mantuvo siempre que la visita de los 53 militares tenía como objetivo asesorar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

El senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, se pronunció al respecto, pidiendo la renuncia del ministro “por mentirle al país sobre las tropas de Estados Unidos” y argumentando que “aunque el alto funcionario sabía que el Senado no había autorizado a esas tropas para actuar en el país, el ministro violó la Constitución y agredió la separación de poderes”.

Carlos Holmes Trujillo tuvo que responder en dos ocasiones ante el Congreso de la República por la muerte, por abuso policial, de Javier Ordóñez y el fallecimiento, por impactos de bala, de al menos unas 11 personas en las manifestaciones contra el exceso de fuerza del pasado 9 y 10 de septiembre. Además de el asesinato de líderes sociales.

Estos últimos hechos, lo llevaron a ser sometido a dos debates de moción de censura en el Congreso, en menos de un mes. Ambos los superó con el apoyo de la coalición de gobierno.

“El jefe de la cartera de Defensa ha incumplido la ejecución de sus funciones y deberes constitucionales y legales lo que ha dejado como resultado la comisión de una serie de hechos victimizantes en contra de diferentes grupos poblacionales”, señaló una de las citaciones.

Durante el debate, realizado el pasado 15 de septiembre, en el Congreso, contra Holmes Trujillo, el entonces jefe de la cartera de Defensa explicó, uno por uno, los protocolos a los que se debe ajustar la Policía y que han sido cuestionados por diferentes sectores.

“Se ha preguntado muchas veces ¿quién dio la orden? (de disparar), seguramente pensando en que las órdenes se dan desde arriba para que los policías salgan a disparar y matar indiscriminadamente ciudadanos. Eso no es así, no funciona así”, explicó el exministro.

Por su parte, el senador Roy Barreras le preguntó al funcionario por qué no “informó” de la muerte de 36 menores “por balas y agentes de la Fuerza Pública”

Trujillo explicó ampliamente las operaciones militares y dijo que “los civiles que sean obligados a ser miembros de un grupo armado ilegal y menores de determinada edad que hagan parte de las hostilidades pueden perder el estatuto de protección del civil no combatiente”.

Durante el debate, respondió con fuerza las acusaciones del senador Gustavo Petro sobre los muertos entre la población civil. “En un país decente, senador Petro, se habrían hecho muchísimas cosas, algunas de las cuales tendrían que ver con usted, pero no voy a hacer referencia a eso porque no me interesa un debate menor, me interesa un debate grande sobre lo que debe ser la Policía Nacional para los colombianos.”, dijo Trujillo.

La segunda asistencia al Congreso del ministro Carlos Holmes Trujillo fue a la citación de control político que realizó la oposición en la Cámara de Representantes. La discusión no empezó bien, por cuanto el ministro presentó una excusa para no estar de manera presencial, sino que fuera atendida su participación por medio de la plataforma Zoom.

Por esa razón, varios de los congresistas citantes al debate criticaron al ministro y lo señalaron de considerar “no indispensable” su presencia en la Cámara de Representantes para el debate de control político.

“El Ministro de Defensa incumple con su deber de venir al debate de control político. Cita un decreto sobre la matrícula mercantil. Corrige y dice que se refiere al decreto 1168 sobre las actividades “no indispensables”. Él siente que no es indispensable. No me extraña”, señaló la representante Juanita Goebertus.

El Ministro de Defensa, como lo viene haciendo a lo largo de todo este Gobierno, pone a la Fuerza Pública a que responda por él y decide no venir presencialmente al debate de control político.



Invité a mis colegas a rechazar su excusa 👇🏽 pic.twitter.com/mnvG0JD93t — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) September 16, 2020

Antes de que su salud se complicara tras dar positivo para covid-19, se esperaba su próxima renuncia para retomar la carrera por la candidatura presidencial del uribismo, partido del que se consideraba una de sus cartas más seguras.

