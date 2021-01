Dos congresistas de ‘los verdes’ molestos con el partido pero lejos del progresismo de Gustavo Petro

Katherine Miranda, congresista de Colombia. Foto: Colprensa.

De cara los procesos de revocatoria en contra de varios mandatarios locales del país, la semana pasada hubo una reunión entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y los congresistas del partido del Distrito, Alianza Verde. Tal y como lo informaron varios medios de comunicación colombianos, todos los parlamentarios que militan en ese partido fueron invitados menos dos: Inti Asprilla y Katherine Miranda, quienes fungen como honorables representantes en la Cámara.

De acuerdo con lo que algunas ‘fuentes’ le dijeron a la emisora W Radio, los parlamentarios Asprilla y Miranda no fueron convocados a la junta de ‘los verdes’ por sus tajantes posiciones a varias de las iniciativas que la administración de Claudia López ha ejecutado en Bogotá en materia de seguridad, manejo de la pandemia, movilidad y demás.

Sin embargo, y pese a que Katherine Miranda evidenció su molestia por no ser convocada al encuentro político, descartó unirse al progresismo, entrar a militar a la Colombia Humana y por ende, apoyar al senador y futuro candidato presidencial, Gustavo Petro Urrego.

Según informaron varios portales noticiosos del país como Semana y W Radio, la agenda de la reunión evaluó un sinnúmero de temas relacionados con la actualidad nacional y distrital. El evento se desarrolló en el auditorio Huitaca, ubicado en la Alcaldía Mayor de Bogotá a los que asistieron concejales, senadores y todos los representantes, menos los ya mencionados.

Por otro lado, la información consultada por los medios de comunicación antes citados aseguran que en la invitación del Distrito, a los miembros del partido del girasol, decía que en el encuentro se hablaría sobre la defensa de la alcaldesa bogotana frente a los procesos revocatorios en su contra ; sin embargo, Miranda desvirtuó esa información y aseguró que en la “invitación no decía eso” y que cuando ellos se enteraron que habían siendo convocados fue que “sacaron de la manga” el argumento de que se trataría la revocatoria de la mandataria. v

“Las críticas las he hecho con el mayor respeto, de manera constructiva, pero a la alcaldesa parece que no le ha gustado y me pasan cuenta de cobro y no me invitan a la reunión de la bancada de Congreso y Concejo”, argumentó la congresista.

Pese a que la legisladora Miranda aseguró ser una crítica del Gobierno distrital ejercido por López Hernández, también es justa al reconocer que la alcaldesa “ha hecho un buen trabajo, pese a algunas falencias, pero no me parece adecuado que utilicen el Partido Verde, inviten a todo el mundo y a nosotros no”. Sin embargo, dijo que no le parece que no se puedan hacer críticas dentro de la orilla política, porque, según ella, haría semejanza al “Centro Democrático”.

Pese a que le lanzó esas pullas al Partido Verde y al Gobierno bogotano presidido por Claudia López, Miranda descartó que se incline al movimiento de Gustavo Petro debido a que tiene “diferencias enormes” con el exalcalde. Además, según argumentó, ella posee como ideología “no excluir a nadie, de no hablar de personas en este momento si no de programas, pero no terminaré en la Colombia Humana” , aseguró.

La parlamentaria aseguró que seguirá ejerciendo su labor política en el partido Verde porque desde su infancia se ha desempeñado en la ola verde. Aseguró que su casa es en este partido y luchará para que sus opiniones y críticas ayuden a Bogotá a ser mejor y se tomen de la mejor manera.

Pese a que Miranda ya dijo que no haría parte de la Colombia Humana, W Radio aseguró que tanto ella como Inti Asprilla se reunirán con Petro para “hablar sobre una gran convergencia de los sectores alternativos en 2022″.

