Alcaldías y gobernaciones dicen que están listas para empezar a vacunar contra el COVID-19

Varios mandatarios departamentales del país han confirmado su plan de vacunación contra el COVID-19.

Varios alcaldes y gobernadores de Colombia ya presentaron su plan de vacunación para este 2021 y están a la espera de la llegada de las vacunas para comenzar a ejecutar sus proyectos. Los alcaldes de ciudades como Medellín, Bogotá y Cali anunciaron la realización de simulacros.

Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, anunció que luego de realizar una reunión con los prestadores de salud público y privado del departamento se decretó el plan de vacunación oficial que tienen previsto sobre la llegada de las primeras dosis de la vacuna, de las cuales se estima que, a Cundinamarca, le corresponderán alrededor de 67.000 unidades.

El mandatario también contó que se invertirán $3.000 millones para todo el proceso de vacunación, es decir, cadena de enfriamiento, almacenamiento y aplicación de las vacunas. “Hemos pedido que se prioricen las ciudades de Girardot, Fusagasugá, Facatativá, Soacha y Zipaquirá para las primeras dosis”.

Según García, para la primera etapa se tienen listos 178 vacunadores y se han habilitado 127 puntos de vacunación en todo el departamento. Esta primera fase de vacunación estará dedicada para la población mayor de 80 años y que, de acuerdo con bases oficiales, equivalen aproximadamente a 65.950 personas.

Plan de vacunación por ciudades

Bogotá

Este lunes, durante un simulacro de vacunación en el hospital El Tintal, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, explicó que en la capital ya hay 336 puntos habilitados de vacunación. Y según el secretario de Salud, Alejandro Gómez, el Distrito podría tener 2.000 puntos habilitados para implementar el plan de vacunación contra el COVID-19.

“Vamos a intensificar las jornadas de capacitación al personal de la salud de la red pública y privada de Bogotá, para que tengamos más vacunadores disponibles y que puedan participar en estas jornadas; los que ya aplican vacunas y los que van a aprender”, dijo la mandataria en el taller de simulacro de vacunación.

En el plan nacional de vacunación está priorizado para la primera fase de la etapa 1, el personal de la salud que atiende en primera línea los casos de Covid-19; así como los adultos mayores a partir de los 80 años, por tener mayor riesgo de desarrollar complicaciones por la enfermedad.

Medellín

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Salud de Medellín, el pasado viernes 15 de enero comenzó la capacitación de los primeros 437 profesionales de la salud encargados de la vacunación. La alcaldía espera contar con la posibilidad tener más de vacunadores de Medellín en caso de ser necesario.

Este personal estará estudiando los pormenores del proceso, desde el ingreso de la gente hasta los momentos posteriores a la aplicación de la primera dosis que, en la primera fase, se suministrará al personal de salud de primera línea y adultos mayores de 80 años.

“En la primera etapa, Medellín va a vacunar a 90.000 personas. En principio el Gobierno Nacional había dicho que teníamos cerca de 50.000 adultos mayores, pero gracias a Medellín Me Cuida pudimos establecer que son más de 76.000 mayores de 80 años. Esta es una información muy importante, porque de no haber tenido Medellín Me Cuida habríamos recibido 20.000 vacunas menos”, dijo Daniel Quintero.

Cali

En el Valle aspiran a vacunar 3 millones y medio de personas. La secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, señaló que el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud departamental y las entidades promotoras de salud (EPS) están cruzando bases de datos para identificar a la población que será vacunada.

Por su parte, la alcaldía de Cali anunció que destinará más de $30.000 millones para vacunación, incluyendo la implementación de 150 puntos en diferentes sectores de la ciudad.

Desde la Alcaldía de Cali se informó que su plan de vacunación seguirá, al igual que las otras ciudades, las propuestas del Ministerio de Salud, las cuales son vacunar en la primera fase al personal médico que tenga que combatir contra el COVID-19 y adultos mayores de 80 años.

Dentro del personal médico se priorizó a los trabajadores de la salud que se encuentran trabajando en las UCI. También se vacunará el personal de vigilancia, servicios generales, administrativo y facturación de los servicios de salud donde se atienden pacientes de COVID-19, así como el personal de distribución de alimentos, lavandería, vacunadores contra COVID-19 y talento humano que realice necropsias.

Se espera que se apliquen 850.000 dosis en febrero, 3.862.900 dosis en marzo, 1.800.000 en abril, 7.968.900 en mayo, 3.360.000 en junio, 8.431.567 en julio, 6,382.667 en agosto, 3.779.567 en septiembre, 7.212.900 en octubre, 3.212.900 en noviembre y 2.097.011 en diciembre.

“Además se realiza el proceso de alistamiento en la Secretaría de Salud para recibir los ultracongeladores que entregará el Ministerio y se avanza en la capacitación del personal que vacunará a la población objetivo”, explicó la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres Agredo.

Torres Agudelo explicó que las IPS están a cargo de la asignación de las citas para las personas que se van a vacunar, el diligenciamiento del consentimiento informado, la aplicación de los biológicos, la facturación y la carga de información de las personas que han sido vacunadas.

Así serán las etapas:

Etapa 1: 90.809 personas aproximadamente. Trabajadores de la salud y de apoyo 1° línea (14.405) y Mayores de 80 años (76.404).

Etapa 2: 433.052 personas aproximadamente. Población de 60 a 79 años (405.682) y trabajadores de la salud 2° y 3° línea (27.370)

Etapa 3: 329.889 personas aproximadamente. Población de 16 a 59 años con comorbilidades y profesores de educación básica y secundaria.

Etapa 4: Cuidadores institucionales y población en ocupaciones y situaciones de riesgo.

Etapa 5: Población entre 16 y 59 años libres de comorbilidades.