Polémica por el retiro de Jairo Arboleda, ídolo del Deportivo Cali

Toda una discusión ha generado la salida de más de un integrante del personal del Deportivo Cali, incluido el histórico Jairo ‘Maestrico’ Arboleda quien fue campeón con el club en 1970 y 1974 . Según el presidente de la institución Marco Caicedo, la determinación se tomó en pro de la sostenibilidad del club.

El dirigente confirmó que fue una decisión difícil de tomar pero que era necesaria para la viabilidad del proyecto, ya que no son el único club en Colombia que pasa por un momento complicado en cuestiones económicas, la pandemia del covid-19 ha obligado a más de una empresa a recortar personal y el Deportivo Cali no fue ajeno a esto.

Según el dirigente, se reestructuró en un 30% el área de canteras y el área administrativa. Esto con el fin de ser más eficientes y poder optimizar los recursos que se ven muchas veces son cortos debido a la crisis generada por la pandemia.

Sin embargo, la forma en la que fue despedido uno de los mayores ídolos del equipo azucarero ha sido polémica, puesto que no le fue informada la decisión y, según palabras del mismo exjugador, se tenía la fecha del regreso para iniciar la nueva temporada.

“Nosotros terminamos el año y nos dijeron que volvíamos el 12 de enero, llegó el día y de pronto pensaban hacer una reunión presencial. Como a las 7 de la mañana yo ya estaba listo para salir hacia Pance y me llamaron y me dijeron que no porque era mejor prevenir y era mejor que no fuéramos. Esa fue la decisión de ellos”, dijo Jairo Arboleda para el mismo medio.