Teófilo Gutiérrez habló sobre la sanción a los jugadores de América que lo insultaron

En la previa de la jornada dos de la Liga BetPlay Dimayor, el Comité Disciplinario del Campeonato Profesional Colombiano comunicó que los jugadores Marlon Torres, Yesus Cabrera y Duván Vergara, del América de Cali, fueron sancionados con una multa de $605.680 y dos fechas de suspensión por insultar a Teófilo Gutiérrez . El hecho se presentó el pasado mes de diciembre, durante la celebración del título que permitió que el cuadro vallecaucano alcanzara la estrella 15, después de vencer en la serie definitiva a Independiente Santa Fe.

Los implicados se perdieron el duelo del cuadro ‘escarlata’, ante Águilas Doradas, de ayer, domingo y tampoco podrán ser de la partida ante el Junior, en la jornada tres del campeonato local. Sobre el castigo, se pronunció ‘Teo’, blanco del lenguaje ofensivo de sus colegas, en declaraciones consignadas por El Heraldo.

“Son cosas que pasan en el fútbol, pero bueno, ya está. No me gusta desearle el mal a nadie. Por el momento, yo me encuentro enfocado en mi trabajo y lo disfruto al máximo” , indicó el experimentado jugador barranquillero.

Gutiérrez hace parte de la convocatoria del equipo ‘tiburón’ que este lunes se enfrenta con el Once Caldas, en calidad de visitante. El número 29 de los ‘rojiblancos’ recibió su bautismo de gol, en el campeonato local, en la jornada inaugural, cuando anotó el gol del triunfo ante Independiente Medellín.

En los últimos días, también estuvo en boca de la opinión pública por su posible arribo a Argentinos Juniors, como informó el periodista Diego Yudcovsky. “El ‘bicho’ hizo una oferta formal por Teófilo Gutiérrez, por dos años. El colombiano pertenece a Junior, pero como le quedan seis meses de contrato, puede negociar con el club directamente . ¿El problema? El equipo barranquillero pretende el dinero”, escribió en su cuenta de Twitter.

‘Teo’ ya tuvo un exitoso paso por el fútbol argentino, donde vistió las camisetas de Racing, Lanús y Rosario Central, pero con el club con el que más se destacó fue River Plate; se erigió como figura y alcanzó títulos, el más importante de ellos fue la Copa Sudamericana de 2014. También hizo parte del plantel ‘millonario’ que conquistó la Copa Libertadores de 2015, pero se fue a mitad del camino rumbo a la máxima gloria continental.

