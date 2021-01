La historia de Ariadna, una pequeña de 3 años que requiere ayuda para costear un tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos

Una difícil situación de salud tiene consternada a la familia de Ariadna, una niña colombiana de tres años que en noviembre de 2019 tuvo que ser sometida a una cirugía de 7 horas para extirparle un tumor en uno de sus riñones .

Cuando tenía dos años, a la menor le fue diagnosticado un neuroblastoma etapa 4 con metástasis en las glándulas de la médula ósea . Desde entonces, fue sometida a cinco ciclos de quimioterapia, 20 secciones de radioterapia y seis meses de isotretinoína.

Luego de someterse a los procedimientos médicos, daba la impresión que Ariadna estaba estable y la enfermedad había desaparecido de su cuerpo.

Sin embargo, los constantes dolores abdominales de la pequeña, llevaron a su madre a trasladarla de urgencias a un centro médico de Cali. Después de exploraciones y pruebas, los médicos confirmaron que el tumor que se había extirpado en la cirugía había vuelto al doble de tamaño.

En noviembre de 2020, Ariadna tuvo que ser sometida a una nueva cirugía para intentar reducir o extirpar el tumor en su riñón, pero la enfermedad sigue evolucionando y los oncólogos han optado por enviar a la niña a su casa con el equipo paliativo, teniendo en cuenta que es muy bajo el margen de maniobra médica e intervención que se puede tener para tratar su enfermedad en Colombia.

Por esa razón, los especialistas recomendaron a la madre de Ariadna buscar los medios económicos para poder llevarla a Estados Unidos, específicamente a la clínica Kettering Medical Center, en Kettering, Ohio, donde previamente se han llevado a cabo ensayos clínicos.

Al respecto, Dahiana, madre de la menor ha mostrado su persistencia para poder luchar por la vida de Ariadna y dijo que no se resignará:

Ya me la mandaron para la casa con cuidado paliativo, el cuidado paliativo es el medicamento solo para el dolor. No me puedo resignar sabiendo que hay la posibilidad de llevar a mi hija a Estados Unidos a una clínica que se llama Kettering (Memorial Sloan Kettering Cancer Center), donde se puede tratar