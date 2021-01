El actor que encarnó a ‘Pedrito el escamoso’ confesó su depresión por engaños e infidelidades: incluso estuvo hospitalizado

El actor de ‘Pedro el escamoso’, quien conquistó a los colombianos por su entrañable personaje como el hijo de Pedro Coral, Carlos Kajú, contó un oscuro episodio por el que tuvo que pasar recientemente que lo llevó a estar en un clínica.

“Yo estaba en México y me vine a Colombia a trabajar, pero la relación seguía a distancia y hasta hace como un mes me enteré de que ella tomó decisiones que nos separaron como pareja, entre ellas la infedilidad” , le dijo ‘Pedrito, el escamoso’ al programa La Red.

En su relato, dijo que tuvo la “valentía” de hablar con la nueva pareja de su ex. El hombre le confirmó que están juntos desde marzo y que desde septiembre están conviviendo. El actor colombiano se enteró de esto en los últimos días del 2020. “Entre otras cosas me dijo que me estaban usando por mi supuesta fama”, agregó Kajú.

Ella le negó todo, pero el actor pudo ver unas fotografías y aseguró que eso ya no se podía desmentir.

Luego de entender que su larga relación había terminado, el artista se contagió de covid-19 y se quedó sin trabajo. Todos esos hechos juntos y lo que pasó con su exnovia, lo llevaron a una profunda depresión.

“Tuve una recaída muy fea, terminé en una clínica. Tuve un ataque de ansiedad, de depresión porque hablé con ella. Decidí llamar al 123, llegaron en ambulancia, me vieron muy mal. Me diagnosticaron una depresión moderada” , detalló el actor en el programa.

“Duele mucho, pero voy a seguir creyendo en el amor hasta el último día de mi vida, creo en las mujeres, creo en las relaciones. Uno de mis sueños más importantes es tener una familia y algún día lo voy a lograr”, reflexionó Kajú.

Vea aquí la historia de Carlos Kajú:

Por qué los actores no reciben regalías por la retransmisión de la novela

Los últimos días, Fernando Solorzano, quien interpretó a René en Pedro el escamoso, dio a conocer en la adversidad que están viviendo algunos de sus colegas, desempleados desde hace casi un año. De esa situación también había hablado Miguel Varoni, quien le dio vida a Pedro, el protagonista: “Lo que me preocupa y creo que es importante es que en Colombia vuelvan a grabar”, dijo a El Espectador el 7 de octubre. Ante la crisis económica, actores como el ‘flaco’ Solorzano han planteado que las regalías por retransmisión serían casi que un salvavidas.

¿Por qué no se las pagan? Tras la sequía producto del fenómeno del Niño, por el cual los embalses disminuyeron su nivel, el país tuvo un apagón varias horas al días entre marzo de 1992 y febrero de1993. Para sopesar las consecuencias de esa coyuntura, en los canales se les pidió a los actores que pusieran su granito de arena, por lo que temporalmente renunciaron a sus regalías. Pero jamás regresaron, le explicó la actriz Consuelo Luzardo a El Tiempo en el 2014 y lo sostuvo el 18 de enero pasado, cuando Fernando Solórzano y un grupo de actores se refirieron al tema. Incluso hicieron una campaña en redes sociales con el ‘hashtag’ #PagueElDerechoDelActor.

Desde ese apagón a los actores no se les volvió a pagar las regalías, en buena medida “porque las tarifas de trabajo se incrementaron, pero luego bajaron”, explicó el actor y directivo de la Asociación Colombiana de Actores (ACA), Julio Correal.

