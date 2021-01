Dejaron en libertad a integrantes de banda de ladrones de carros conformada por policías

La banda estaría conformada por un policía activo, pero suspendido tras un proceso disciplinario en su contra. Foto de referencia: Pixabay

En el informativo de televisión Citynoticias, del canal local de Bogotá City T.V, reportaron el caso de una banda que, al parecer, estaría conformada por un policía activo y otro que fue expulsado de esa institución, quienes fueron capturados en flagrancia cuando intentaron robarse un vehículo en las inmediaciones del centro comercial Unicentro, en el norte de la capital colombiana.

El hecho, según la información de Citynoticias, ocurrió el lunes 18 de enero cuando un vigilante del sector alertó a la policía del robo de un vehículo cerca del exclusivo barrio Multicentro, y pese a que fueron detenidos tras intentar hurtar el automotor, los señalados delincuentes fueron puestos en libertad cuando fueron judicializados.

“Abrieron el carro con unas llaves maestras. El dueño del carro se dio cuenta y les dijo: ‘Oiga, Oiga qué hace en mi carro. Cojánlo, cojánlo’. El ladrón alcanzó a escabullirse, y en otro carro lo estaban esperando, (cuando se fue a subir) no le abrió la puerta y no se pudo subir”, narró al informativo una testigo del hecho que mantuvo en reserva su identidad.

Al parecer en ese momento, los hombres intentaron huir en otro vehículo, un Chevrolet Sail vinotinto, al verse rodeados por los policías del cuadrante de esa zona de la ciudad. “Los del carro aceleraron y me atropellaron”, agregó la testigo anónima en Citynoticias.

Así fue como los integrantes de la banda huyeron por la calle 122 con carrera 18B, por inmediaciones del barrio Santa Bárbara Central, e incluso llegaron hasta la autopista Norte, pero allí fueron interceptados por más policías , quienes a su vez trasladaron a los integrantes de esa banda hasta el CAI Unicentro.

“A mí me tuvieron como dos horas y media en el CAI. Llegó otra patrulla de tránsito y dijeron que a quién fue al que arrollaron, les dije que a mí. Y me contestaron: ‘A usted no le pasó nada’. Pero les dije que a mí me arrollaron y que si me hubiera arrojado al otro lado, pasa un carro y me mata”, aseguró la testigo.

En el informativo consultaron con la Policía Metropolitana de Bogotá, pero sobre esa delicada denuncia no se pronunciaron. No obstante, les confirmaron que uno de los capturados es un policía que están en servicio activo en esa institución.

Según Citynoticias, entre los detenidos está un patrullero que lleva 9 años en la Policía, pero que actualmente está suspendido por tres meses, luego de un proceso disciplinario por lesiones personales.

Otro de los capturados es un patrullero con 3 años y 11 meses en la institución, pero según un informe al que tuvo acceso Citynoticias, el uniformado habría sido capturado en el año 2018 por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, por lo que habría sido retirado de la institución. La compañera sentimental de esta persona es una patrullera activa en la Policía.

El tercer capturado no tenía antecedentes judiciales, pero el vehículo en el que se movilizaba esa señalada banda de ladrones de carros, sería propiedad de otro patrullero de la Policía adscrito a la estación de Ciudad Bolívar.

De acuerdo con la información del noticiero, estas personas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales y trasladadas a la Unidad de Reacción Inmediata de Paloquemao para que fueran procesadas por hurto, pero allí fueron dejadas en libertad.

En el informativo de televisión indicaron que consultaron con la Fiscalía General de la Nación, donde informaron que no tenían conocimiento de que se tratara de policías. En Citynoticias resaltaron que pese a que este intento de hurto ocurrió el lunes, ni el organismo investigador, ni la Policía Metropolitana de Bogotá se han pronunciado sobre la captura y casi inmediata puesta en libertad de estas personas.





