“Yo no me quiero saltar ninguna fila”: habla el ciudadano al que le fue negada la tutela para la vacuna contra el covid-19

IMAGEN DE ARCHIVO. Una mujer sostiene una jeringa médica y un frasco con la etiqueta "Vacuna Coronavirus COVID-19" en esta ilustración tomada el 30 de octubre de 2020. REUTERS/Dado Ruvic

Un juez de Cali negó la petición de Óscar Alfredo Zúñiga Caicedo, el primer colombiano que acudió a la tutela para conseguir que lo vacunen contra el covid 19.

Frente a la solicitud, el juez decidió denegar el amparo por incurrir en vulneración del derecho a la igualdad de los demás colombianos que esperan la fase que les corresponde. Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, el accionante apela al sufrimiento que le trajo el covid-19, el cual, de acuerdo con la consideración del juez, lo ha padecido Colombia entera por igual.

Sin embargo, en diálogo con El Tiempo, Zúñiga explicó las razones por las que presentó la tutela y también expresó su descontento con los comentarios que ha recibido tras el escándalo.

En primera instancia, el ciudadano dejó claro que tanto él como su núcleo familiar hacen parte del personal de atención de salud. Él es neuropsicólogo, su esposa cardióloga, una de sus hijas internista y la otra médica general.

Asimismo, el caleño señaló que presentó la tutela el pasado diciembre y lo hizo debido a la situación que ve a diario, donde amigos y colegas mueren cumpliendo su deber y “no había un panorama claro de la vacunación”.

“Yo no me quiero saltar ninguna fila como están diciendo, hago parte de los servicios de salud y tengo más de 65 años”, agregó Zúñiga.

La decisión del ciudadano, que causó descontento entre los colombianos, también expresó que no está pidiendo una vacuna específica como se está rumorando y que en la tutela pide que se ordene en un plazo de 48 horas que se suministre la vacuna a él y su núcleo familiar, pero que además pidió que si el juez lo consideraba, extendiera su orden para que se vacunara a todos los colombianos.

“Tampoco estoy pidiendo que me pongan una vacuna específica (...) yo no pretendo ser el primero que vacunen, pero sí que se abra una puerta para que el personal de salud tenga prioridad y que las vacunas lleguen lo antes posible”, sostuvo el hombre de 65 años al periódico.

Por último, se refirió a la situación actual del plan de vacunación en el país, el cual según él, presenta demoras y se debe comenzar lo más pronto posible, pues están en riesgo la vida de muchas personas, reiterando que lo único que buscaba con la demanda era era abrir una puerta para que se avanzara rápidamente en el proceso.

”Estamos perdiendo muchas vidas y hay que actuar más rápido. Ahora hay gente que me critica, me insulta y hasta me desea la muerte por presentar la tutela, que no busca que solo mi familia se beneficie sino que todos los colombianos puedan ser vacunados”, expresó al medio de comunicación.

MinSalud reveló el primer fallo de tutela sobre la vacunación

Durante el programa ‘Prevención y Acción’, el ministro de Salud, Fernando Ruiz , recomendó a los jueces de Colombia no favorecer judicialmente a los ciudadanos que pretendan priorizarse en el proceso de vacunación sin justa causa. Ante esto, el jefe de la cartera de Salud reveló que se negó la primera tutela que se interpuso para dicho fin.

“Una tutela que interpuso un ciudadano ante el juez cuarto de familia de Cali. Solicitó la protección de los derechos a la vida y pidió que el Ministerio de Salud lo vacunara de manera inmediata a él y a su entorno familiar, independientemente de su edad, condición y riesgo, y lo vacunara con dos vacunas que menciona con nombre específico ”, explicó Ruiz en el programa diario.

La tutela fue instaurada contra el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Presidencia de la República.

Para negar el acceso privilegiado, el ministerio indicó que no hay ninguna legitimidad en su petición de recoger la opinión de toda la población colombiana, “por lo que no es posible determinar el número de personas que son objeto de la agencia oficiosa invocada y teniendo esto presente, se avoca una ambivalencia , ya que se desconoce la calidad por medio de la cual actúa el accionante”, dicta el fallo.

En una edición de ‘Prevención y Acción’ anterior, el presidente y presentador, Iván Duque, le solicitó a la población no saltarse el orden que estableció el Plan Nacional de Vacunación. Todo esto, bajo la premisa de que “los colombianos solemos usar las tutelas para obtener beneficios” , dijo Ruiz, y recalcó que dichas acciones no generan sino daños a la sociedad.

El mensaje central fue “hacer respetar esas prioridades porque debe primar el derecho colectivo al derecho individual a las personas”, tal como lo reiteró el pasado 19 de enero.

“El llamado es para que las personas que de pronto no están dentro de las líneas de prioridad en las secuencias definidas en el plan de vacunación, no empiecen a llenar el sistema judicial de tutelas buscando un mecanismo para saltarse ese lugar”, finalizó el mandatario de los colombianos.

Se activa la vigilancia de la vacuna

Teniendo en cuenta las recientes controversias alrededor del proceso de inmunización contra el COVID-19 en Colombia, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la Nación sostuvieron una reunión para discutir aspectos principales de la estrategia de vacunación del Gobierno. Este fue el primer encuentro de lo que las entidades han denominado como Mesa Permanente de Trabajo para vigilar el Plan Nacional de Vacunación.

“Desde la Defensoría del Pueblo hemos dispuesto, conjuntamente con la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, y el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, hacer un seguimiento permanente e informado al país de toda la evolución del proceso del Plan Nacional de Vacunación. El interés de todos los órganos de control en esta Mesa de Seguimiento y acompañamiento es preservar y salvaguardar los derechos de todos los colombianos”, aseguró Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, a través de un comunicado de prensa.

Durante este primer encuentro, las entidades analizaron los principales aspectos del Plan Nacional de Vacunación relacionados con los riesgos, recursos y necesidades para su implementación. Al tocar estos puntos, se acordó que es necesario seguir de cerca el proceso de información para que se realice una pedagogía adecuada de estos temas.

