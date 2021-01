Encarcelan a dos miembros de ‘Los Matutinos de Puente Aranda’, banda acusada de dispararle a una mujer en la cara

/ Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación confirmó, este 20 de enero, la decisión del Juez 37 Penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías de dictar encarcelamiento para Romer Javier Colina Campo y Argel José Mogollón Shouri, ciudadanos extranjeros que son acusados de ser integrantes de la banda delincuencial ‘Los Matutinos de Puente Aranda’.

Se trata del mismo grupo que, de acuerdo con las autoridades, estuvo involucrado en el asalto y disparo a una mujer en el barrio Corkidi, el pasado 13 de enero. Los informes detallan que esta trató de resistirse a ser llevada del lugar por miembros de la organización criminal, que terminaron propinándole un impacto de bala en el rostro. Aunque sobrevivió, la cara quedó con cicatrices y afectaciones.

Sin embargo, la Fiscalía no detalló si Campo y Mogollón, quienes fueron capturados la noche del pasado 18 de enero por orden de la Policía Judicial Sijín, estuvieron involucrados en los hechos. En cambio, informaron que ambos serán enviados a prisión por cargos hurto calificado y agravado en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con tentativa de homicidio agravado y concierto para delinquir. Ninguno de los dos aceptó cargos.

De acuerdo con la investigación del ente acusador, ambos sindicados hacen parte de un grupo delictivo que venía azotando a la comunidad de la localidad de Puente Aranda en Bogotá, mediante el hurto a personas en horas de la madrugada.

“El modus operandi de esta banda consiste en atacar personas que salen hacia sus trabajos en horas de la madrugada, se apoderan de todas sus pertenencias y después las atacan con armas traumáticas y armas blancas en el rostro, causándoles fracturas de gravedad”, señala el comunicado oficial de la entidad.

A diferencia de lo que ha venido pasando en las últimas semanas con buena parte de los procesados por la Fiscalía, y dada la gravedad de los delitos cometidos por ‘Los Matutinos’, el juez no les dictó medida de aseguramiento en el domicilio, sino en establecimiento carcelario . No sobra recordar que, con el objetivo de evitar un pico de contagios de covid-19 en el de por sí sobrepoblado sistema carcelario nacional, los togados colombianos están enviando a buena parte de los delincuentes a casa por cárcel.

Los hechos por los que ‘Los Matutinos de Puente de Aranda’ comenzaron a llamar la atención de las autoridades se presentaron el pasado miércoles 13 de enero, cuando uno de sus miembros le disparó en la cara a una mujer de 35 años que se dirigía a su trabajo, para intentar robarla.

El lamentable caso fue publicado por el canal CityTV quien dio a conocer un video de las cámaras de seguridad que registraron el suceso y en las que se observa que el delincuente que le disparó a la víctima no actuó solo. El criminal iba en compañía de otros tres individuos motorizados.

La mamá de la mujer, que se encuentra hospitalizada, le contó al informativo que los atracadores le dieron un ‘cachazo’ en la cabeza a su hija y que no se desmayó, “ella sigue valiente”, dijo la madre el mismo día del disparo, agregando que después de que su hija mostró resistencia para no ser robada, el rufián le disparó en el rostro y en compañía de sus secuaces “se van tranquilamente, como si nada”.

“Ella me dice: ‘mami, me acaban de robar’ y se coge todo el rostro. ‘Me dispararon, mamá’, dice. Y cuando yo le veo la cara, tenía un hueco. Yo me sentí desfallecer”, contó la mamá de la víctima a CityTV.

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, los ladrones querían arrebatarle el bolso a la mujer y como ella se rehúso, le dispararon con arma de fuego en el rostro. Pese a estas declaraciones, la hermana de la atacada le aseguró al diario El Tiempo que la víctima no puso resistencia porque en su familia tienen el lema de que si se enfrentan a esas situaciones hay que entregar todo porque “las cosas materiales se recuperan”, dijo la familiar de la señora agredida, quien denunció que los ladrones querían secuestrar a su hermana.

“Ella nos dijo ‘me querían llevar, yo no me dejé. Me agarré a una reja tan fuerte como pude, nunca me había agarrado tan fuerte de algo”, denunció la hermana de la mujer quien dijo, además, que los ladrones le pegaron a su familiar y le dispararon para que ella se soltara de la reja y así llevársela.

Por otro lado, los familiares de la víctima cuestionaron las actuaciones de los uniformados frente a este triste caso porque, según dijo la hermana de la mujer, cuando llamaron a la Policía para “que atendieran a mi hermana, llegaron y la llevaron al hospital, pero como tal nosotros hemos tratado en dónde denunciar a estos tipos; ellos -Los policías- dijeron pongan la denuncia a través de la página web y allí uno ingresa los datos del denunciante y la víctima y la página se cae cuando uno escribe los hechos”, expresó.

