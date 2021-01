Juan Sebastián Cabal contó su experiencia en la ‘burbuja’ del Abierto de Australia

Juan Sebastián Cabal habló de la burbuja en Australia. (Photo by Michael Dodge/Getty Images)

Robert Farah y Juan Sebastián Cabal siguen con su proceso de preparación para afrontar el primer grand slam del año, el Abierto de Australia, que se disputará entre el 8 y el 21 de febrero. La pareja colombiana está cumpliendo con el periodo de cuarentena en la ‘burbuja sanitaria’ que dispuso la organización del certamen, para evitar el contagio masivo de coronavirus, mientras acumulan sesiones de entrenamiento.

En las últimas horas, Cabal compartió detalles de la particular experiencia, a través de un video que ha sido replicado por los diferentes medios del país, y habló de sus rutinas en el lugar. “Las vivencias no han sido malas, tampoco han sido espectaculares; simplemente, son las condiciones que tenemos. Estamos en un cuarto de hotel, aislados; podemos salir cinco horas al día para entrenar y en ese tiempo hacemos trabajos específicos, la parte física y las sesiones de fisioterapia . Recuperamos energía con comida y luego volvemos al hotel”, relató.

El tenista ‘cafetero’ destacó la labor del equipo que está al frente de la logística del evento y expresó que se siente tranquilo, a pesar de las circunstancias. “Es una experiencia diferente, pero hay que entender las razones de estos aislamientos estrictos, ya que Australia no tiene COVID, en este momento, así que no se pueden arriesgar. Cualquier país desearía estar en las condiciones en las que se encuentra este y, por ahora, me he sentido bien”, agregó.

El vallecaucano de 34 años indicó que hicieron una pretemporada exigente, tanto él como Farah, y ahora afinan detalles para ser protagonistas en el certamen, donde las expectativas son altas. “Esperamos llegar en el mejor nivel para darle una alegría a Colombia. Queremos ganar el torneo, pero lo tenemos muy claro, debemos ir partido por partido, dando lo mejor de nosotros en todo lo que podemos controlar. Si lo hacemos, los resultados se darán y vamos a intentarlo”, manifestó.

Los doblistas nacionales buscarán su tercera corona de grand slam y la primera en suelo australiano. En 2019, se quedaron con el título de Wimbledon, luego de vencer a la pareja conformada por Nicolás Mahut y Edouard Roger-Vasselin, en una batalla de cinco sets: 6-7, 7-6, 7-6, 6-7 y 6-3. Ese mismo año, fueron los reyes del Abierto de los Estados Unidos; celebraron después de derrotar en el duelo cumbre al argentino Horacio Zeballos y al español Marcel Granollers, con parciales de 6-4 y 7-5.

