Carlos Calero confirmó que sus padres están hospitalizados por COVID-19

Carlos Calero. Cortesía: @carloscalero29.

Este miércoles 20 de enero, el presentador Carlos Calero se pronunció en su cuenta de Instagram para exponer la preocupante situación por la que están pasando sus padres, quienes fueron diagnosticados con covid-19 hace más de una semana.

Calero confirmó que su padre entró a una UCI, el pasado 19 de enero y, pese a que inicialmente solo se conocía esta información, también reveló que su madre también esta hospitalizada debido al coronavirus.

En la publicación, el presentador colombiano expresó su amor y admiración por sus padres: “hace cuatro días mi papá entró a la UCI por covid-19 y, desde ese momento, hasta hoy, está dando la pelea para ganarle la batalla a este virus que llegó al mundo para sacudirnos. El pronóstico hasta ahora es bueno, pero no se puede bajar la guardia: son 83 añitos luchando para seguir ahí y con el favor de Dios lo va a lograr”.

Asimismo, sostuvo que pese a la dificultad de las circunstancias, su familia está unida para apoyarse en este momento: “Hoy quizá están en ese momento donde la fortalece debe unirnos más que nunca, donde la fe se vuelve inquebrantable y donde la oración sin duda es el vehículo más cercano para comunicarnos con Dios y pedir por ellos”.

Respecto a su mamá, afirmó que está hospitalizada en la misma clínica y su diagnóstico es igual al de su padre. “Los separan dos pisos de distancia, pero definitivamente los une el amor”. Y añadió: ¿saben qué? No me sorprende esto que está pasando, porque dicen que uno termina pareciéndose al otro después de tantos años, hasta llegar a compartir las mismas dolencias”.

La denuncia en la atención del padre de Calero

Hace dos días, Calero aseguró que reportaron el caso de su papá, pero no recibieron ninguna llamada ni notificación por parte de la E.P.S a la que se encuentra afiliado: “Señores de SURA, mi papá tiene covid y ya activamos hace una semana su caso y hasta ahora NADIE ha llamado”, escribió Calero.

Asimismo, el periodista aprovechó para preguntar si era necesario seguir esperando a que la empresa de salud les proporcionara algún tipo de solución y preguntó qué hacer en este caso, mencionando a algunas personas que podrían agilizar el proceso, o por lo menos, darle alguna respuesta.

Cabe recordar que, el presentador ya pasó por esta enfermedad, la cual lo obligó a estar aislado de su familia durante varias semanas, además de dejarle secuelas, en su momento, como la tos.

“Síntomas, la verdad, no, pero sí me ha quedado la tos y para eso estoy usando el inhalador que me dio el médico. Me da más fuerte en la noche la tos, que en el día”, respondió hace unos meses por medio de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram.

Por otro lado, el presentador se pronunció hace unos días en sus redes sociales, advirtiendo sobre una estafa que se está haciendo a su nombre y con la moneda digital bitcoin.

Según dijo, algunas personas han utilizado de manera fraudulenta su nombre para hacerles daño a las personas que caen en su trampa, situación que ya se encuentra en mano de las autoridades.

“Quiero entregar esta declaración escrita a todos y cada unos de mis seguidores y a la opinión pública en general, por una situación que está ocurriendo en mis redes sociales desde hace algunos meses. Unos bandidos están utilizando mi imagen en diferentes plataformas para engañar a la gente con unas supuestas inversiones mías en moneda digital o bitcoines”, señaló.