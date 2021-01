“Lo agarro y le pego”: Arturo Calle dijo que si fuera papá de Tomás Uribe no le permitiría ser presidente

El empresario dijo que conocía al joven emprendedor y que no considera que tenga la experiencia para la Presidencia. Foto: captura Colombia.Inn, AFP

A pesar de negarlo en varias oportunidades, la posible candidatura de Tomás Uribe , hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, toma fuerza entre los seguidores del Centro Democrático como opción para 2022. El empresario Arturo Calle se unió a las voces que critican la posible entrada a la política del llamado ‘delfín’ del uribismo.

En entrevista con Semana, el creador de las tiendas de ropa aseguró que ha tenido conversaciones con el joven empresario sobre el tema y que le aconsejó seguir su carrera como hombre de negocios para “que el país y el Centro Democrático” se dejen de desgastar con el tema.

“El partido debería salir a decir que Tomás Uribe no es su candidato y que no será. Él no es la ficha para ser presidente, allí no puede llegar cualquiera y punto ”, expresó el líder en el sector textil, recalcando la preparación que debe tener una persona al ejercer el primer cargo de Colombia.

Además, agregó que el hombre de 39 años ya tiene una reputación exitosa en su campo de acción. “Es que Tomás Uribe ya le dijo al país que es empresario, que sabe hacer las cosas y es exitoso como empresario. Tomás es una persona muy amable y todos los que tienen relaciones con él lo quieren. Él ha dicho que es hijo de un político, pero él no es político y ha dicho que no está capacitado para ser presidente del país”, agregó.

De acuerdo con la revista, Calle se puso en los zapatos del expresidente para sentar su posición ante la oleada de simpatizantes que quisieran verlo en el tarjetón de 2022. “si Tomás Uribe fuera hijo mío y me dijera ‘papá, quiero ser candidato presidencial’, lo agarro y le pego”.

Calle también reveló que varios allegados han sugerido que él se lanzara a la presidencia, pero dice haber negado esta insinuación porque está fuera de lo que sabe hacer. El rodado empresario argumentó que no tiene estudios para esto y que no se mete en lo que no sabe. “Tomás Uribe tampoco se mete en lo que no sabe”, puntualizó.

Acerca de la prematura carrera por la Presidencia de la República para 2022, el líder en el sector textil afirmó que no le apuesta a ningún candidato porque no lo hay hasta el momento. Dijo que, al haber un candidato “apoyado por todos los partidos”, debería ser elegido de inmediato.

Además, Calle agregó que se necesitan menos políticos y más administradores en el país que no le paguen favores a nadie. “Eso de que hay que mandarlos a los ministerios y embajadas no sirve. Hay que buscar gente capacitada”, afirmó en lo que algunos consideran una referencia a la administración de Iván Duque.

En los últimos días, se conoció que el exministro de Defensa, Guillermo Botero, fue nombrado embajador en Chile por el gobierno de Duque. Botero, quien tuvo un paso polémico por el Ministerio de Defensa, llegaría al cargo diplomático al país austral.

El 6 de noviembre de 2019 renunció a este cargo ante la avalancha de cuestionamientos a su gestión, que derivaron en un intento de moción de censura en el Congreso, en el que fue acusado de ocultar la muerte de ocho menores en un bombardeo militar.

Cabe resaltar que Botero nunca se había desempeñado en seguridad para el sector público y al momento solo tenía experiencia como empresario y líder gremial al fungir como presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

El empresario no es el único, ya que, al parecer, la exministra de Cultura Carmen Vásquez, llegaría a la embajada de Uruguay, nueve meses después de la salida del embajador Fernando Sanclemente, quien es investigado por narcotráfico.

La que sí está ya confirmada es la exministra del Interior Alicia Arango, quien en unos días llegará a Ginebra, Suiza, para empezar su nuevo papel como embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas.

