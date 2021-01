Johan Mojica fue presentado como refuerzo del Elche y hace parte de la convocatoria del equipo para el juego ante el Valladolid

18/01/2021 El internacional colombiano Johan Mojica en su presentación como jugador del Elche hasta final de la temporada 2020-21. DEPORTES FÚTBOL DEPORTES COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA.

Johan Mojica inició el año cambiando de colores, puso fin a su paso por el Atalanta para representar enfundarse la camiseta del Elche. El jugador colombiano fue presentado por el club español, en las últimas horas, y dio sus primeras palabras en conferencia de prensa.

“Llego a un equipo reconocido y con historia en España. Tuve la oportunidad de enfrentarlo varias veces con los clubes con los que he jugado, así que conozco bien la institución. Me han hablado bien y, con lo poco que llevo aquí, me he dado cuenta de que es así , una ciudad encantadora, con un equipo donde la gente es trabajadora y con muy buena disposición”, indicó ante los medios.

El vallecaucano arribó al conjunto ‘franjiverde’ para cumplir con las exigencias por la banda izquierda del entrenador Jorge Almirón; por tal razón, hizo su primera práctica con el resto del plantel y fue incluido en la lista de convocados para el duelo de este martes, frente al Real Valladolid, por la liga de España. En la competencia, el equipo ocupa la decimoctava casilla, con 16 puntos y dos juegos pendientes, lo que lo obliga a sumar unidades para alejarse de la zona de descenso.

“Me he fijado en el proyecto ambicioso que hay aquí. Eso me llevó a tomar la decisión de venir y aportar. Hay cosas por corregir y en eso puntualizará el profe. No iba a venir a un equipo que no tuviera coraje. La gente tiene mucha actitud y ganas de mantenerse en la primera división. Tengo el mismo compromiso que mis compañeros. Todos debemos dar el máximo de nosotros y apoyar a los que jueguen”, expresó Mojica.

Este es su cuarto equipo en el balompié ibérico, hizo parte del Rayo Vallecano, en la temporada 2013-2014 y la de 2016-2017; representó al Valladolid, entre 2014 y 2016, y actuó en el Girona, entre 2017 y 2020.

El zurdo, convocado regularmente a la selección de Colombia, dio el paso a Atalanta, en el inicio de la temporada en curso, pero no tuvo mayores oportunidades, motivo por el que eligió al Elche, buscando continuidad y que siga siendo tenido en cuenta por el cuerpo técnico de la ‘tricolor’.

“Johan estaba a préstamo hasta junio de 2021 en Atalanta, pero tomó la decisión de no continuar porque quiere tener minutos, estar en actividad constantemente (…). Para él lo importante es estar jugando, la regularidad es clave para ser llamado a la selección”, explicó su representante Lorenzo Falbo, una vez se confirmó su salida del cuadro de Bérgamo.

Actualmente, Mojica tiene un valor en el mercado de 2.5 millones de euros; su tope lo alcanzó en julio de 2018, cuando fue de 5 millones de euros. Ocupa el puesto 195 del escalafón de los jugadores en el mundo que actúan como laterales izquierdos y la casilla 51 del de los futbolistas colombianos, según el portal especializado en fichajes Transfermarkt.

