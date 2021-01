Periodistas critican a la Federación Colombiana de Fútbol por desamparar al seleccionado femenino

Críticas a la FCF por la falta de apoyo a la selección femenina. Foto tomada de las redes sociales de la USWNT

La celección Colombia femenina cayó este lunes 4-0 ante la escuadra de los Estados Unidos, en un juego amistoso que se disputó en Orlando, Florida. El equipo nacional volvió a competir, tras casi un año y medio; la última vez que lo había hecho fue durante la final de los Juegos Panamericanos, en la que se quedó con el oro, luego de vencer a Argentina en la serie de lanzamientos desde el punto penal, en agosto de 2019.

La falta de microciclos de trabajo y el poco apoyo al equipo y a la liga profesional femenina del país, fueron dos de los motivos principales por los que los periodistas deportivos criticaron a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) , tras el compromiso entre el combinado norteamericano y el ‘tricolor’.

Una de las voces principales fue la de Alejandro Pino, quien había denunciado que el plantel viajó a territorio estadounidense sin preparador físico, por ser un partido amistoso. “La Federación tiró a la guerra a las jugadoras locales, con este juego frente al mejor equipo del mundo, y sin las mejores futbolistas de Colombia. Imagínense que los hombres se midieran con Alemania solo con jugadores del fútbol profesional colombiano y con el déficit de la liga de ellas, que dura tres meses” , escribió en su cuenta de Twitter.

Sarah Castro también dejó sus apreciaciones del compromiso y le mandó un mensaje claro a los directivos de la FCF. “Hay que exigir condiciones para el seleccionado femenino, pero el partido no se debe analizar desde lo externo o el resultado. Este amistoso es competencia y experiencia. Imposible renunciar a jugar. La Federación debe comprometerse a un plan de trabajo serio para el equipo”, señaló.

Lo propio hizo Pilar Velásquez, de Semana, quien indicó que los procesos no se han podido consolidar, como consecuencia de un campeonato profesional que no ha contado con el respaldo suficiente. “Perdimos y se nota la falta de continuidad en la liga colombiana, aunque es muy valioso tener dos experiencias versus las campeonas del mundo; más si se tiene en cuenta que no se concentraban desde 2019, año de Panamericanos —y fueron campeonas—” , resumió la comunicadora.

Juan Pablo Coronado, Orlando Ascencio y Carolina Castellanos se sumaron a la discusión, con apreciaciones en la misma vía que la de sus colegas, exigiéndole más a los directivos al mando, de manera que el balompié femenino se consolide y pueda seguir creciendo.

Recordarles:



— Ésta selección femenina llevaba año y medio sin reunirse.



— Las jugadoras de ligas internacionales no pudieron venir al no ser fecha FIFA



— 4 de las convocadas no pudieron competir hoy por aislamiento preventivo.



Todo suma, cada minuto, cada partido, empezar. — Juan Pablo Coronado (@juanpacoronado) January 19, 2021

La ‘tricolor’ jugará su segundo partido de preparación ante Estados Unidos, el próximo viernes, a las siete de la noche. En 2022, afrontará la Copa América con la firme intención de ser protagonista y quedarse con un cupo a la Copa del Mundo 2023, en Australia y Nueva Zelanda.

