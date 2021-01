Cine colombiano en el exterior: ‘El olvido que seremos’, nominada a los premios Goya

A pesar de que la pandemia del covid-19 ha detenido a la industria artística mundial, Colombia sigue destacándose en este campo. Este 18 de enero, se conoció que la película “El orgullo que seremos” fue nominada a los premios Goya, en la categoría Mejor Película Iberoamericana. Aunque la producción fue dirigida por el español Fernando Trueba, el resto de integrantes del equipo técnico y actoral son de origen colombiano.

“Nunca me había imaginado una nominación a Mejor Película Iberoamericana, pero es un honor representar al cine colombiano. Es una producción 100 por ciento colombiana”, aseguró Trueba durante el evento en el que se anunciaron las nominaciones a los premios Goya.

‘El olvido que seremos’ está nominada junto a ‘El agente Topo’, una producción chilena de la directora Maite Alberdi; ‘La llorona’, de Jayro Bustamante que representa a Guatemala; y ‘Ya no estoy aquí’, del mexicano Fernando Frías.

Los productores de la producción colombiana han logrado destacar el largometraje y ser nominados en premios cinematográficos a pesar de que la película no ha podido ser estrenada ante el público general. El debut estaba previsto para 2020, pero el cierre de los cines y la suspensión de festivales internacionales impidieron su realización.

Según Trueba, aún no hay una fecha concreta para el estreno en salas de cine, pues los productores están esperando que se controlen los contagios por coronavirus en el mundo. “No tenemos fecha. La acabamos en febrero e inmediatamente nos seleccionaron para Cannes y fue el Cannes de 2020 que no existió”, explicó el director.

Se espera que el estreno de ‘El olvido que seremos’ sea en marzo, o el 7 de abril en Francia, pero no es seguro. “Habrá que ir viendo porque no se pueden hacer planes con mucha antelación”, dijo Trueba, quien agregó que no hay prisa, ya que todo el equipo de la película quiere hacer un evento de estreno “como se merece” una producción como esta.

‘El olvido que seremos’ es una adaptación del libro homónimo del escritor paisa Héctor Abad Faciolince. La historia narra la vida de este hombre, desde su nacimiento en 1958 hasta que asesinan a su padre, el médico y defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez, el 25 de agosto de 1987. Este relato expone una relación de padre e hijo en la que, en medio de los momentos buenos y malos, siempre prima la admiración que sentía Abad Faciolince por Abad Gómez.

“Nos cuenta una historia muy íntima de una manera muy amorosa de un líder que lucha por su ciudad que lucha por su gente eso era lo que nosotros queríamos resaltar”, aseguró María Fernanda Céspedes, directora ejecutiva de la la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Trueba también se refirió al proceso de creación de esta producción y afirmó que, adaptar este libro fue “muy bonito” y una experiencia enriquecedora.

Este largometraje ha estado entre la Selección Oficial de Cannes 2020 y ha participado de los festivales de cine de San Sebastián (España), Tolouse (Francia) y Roma (Italia). Además, es la cuota colombiana en los premios Óscar 2021.

De igual forma, con ‘El olvido que seremos’ Colombia ya ha sido nominada 12 veces a los premios Goya, organizados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. La nueva edición de los galardones se realizará el próximo 6 de marzo en el Teatro del Soho CaixaBank, en Málaga. La velada será conducida por los actores Antonio Banderas y María Casado y los organizadores aseguraron que contarán con todas las medidas de bioseguridad para prevenir el covid-19.

Le puede interesar:

Cauca y Chocó le apuestan al turismo como pieza clave en la reactivación económica de la región