Ocho cuentas de Instagram de Colombia para amantes de la cocina y las recetas

Cortesía: @JosuePalaciosC

De las mejores cosas que tenemos en Colombia es la comida, una variedad enorme en productos para cocinar; frutas y verduras de todos los colores que combinan con cualquier plato y que con ellas se pueden crear manjares que ningún paladar se quiere perder.

Si bien, no todas las personas nacieron con el talento para la cocina, o muchas no tienen ni idea de cómo crear algún plato, existen quienes tienen tan clara esta información que, además de platos y recomendaciones, crearon cuentas en Instagram a las que se puede llegar de manera muy fácil y que de seguro les servirán a más de uno para salir de apuros en la cocina.

Varias de estas cuentas dejan recomendaciones de recetas con el paso a paso de lo que hay que hacer para cocinarlas. Otras, hacen recorridos por restaurantes de la ciudad, por experiencias y dejan las mejores recomendaciones para salir de la rutina capitalina, inclusive en pandemia.

En Infobae hicimos un recorrido de esos creadores de contenido colombianos que, de seguro, le harán la vida más fácil a más de uno a la hora de comer o de elegir a dónde ir.

@Bogotafood:

BogotaFood es una guía informal gastronómica enfocada en dar las mejores recomendaciones de la ciudad.

“Bogotá se ha vuelto un centro gastronómico relevante y sabemos que esta cambiando constantemente. Nos diferenciamos de los demás influenciadores porque estamos pendientes de toda la movida local y buscamos conectar a los restaurantes con los comensales de una manera sencilla y agradable y que con ello se generen nuevas experiencias, dada la situación de COVID-19 ahora buscamos brindar las mejores experiencias desde el hogar basados en comidas de fácil preparación”, comentó a Infobae Jaime Luque, creador de este perfil.

@JosuePalaciosC:

Josué Palacios Casas – The Gastro Oh, No! Esta es una cuenta que se convierte en una fusión entre estilo de vida y cocina honesta: Este gastrónomo, relacionista público y presentador se esmera por poner al alcance de todos una variedad de contenidos cargados de preparaciones suculentas, datos curiosos gastronómicos y trucos culinarios, siempre manteniéndolo práctico y accesible.

@Foodhunterco:

“Foodhunterco es una cuenta dedicada a la gastronomía, en ella recomiendo productos, comparto recetas y trucos, reseño restaurantes y experiencias y comparto historias de la tradición gastronómica. Ha sido una plataforma de apoyo al sector en medio de la crisis ocasionada por la pandemia”, así describió Claudia Ledezma, la creadora de este perfil todo lo que comparte a través de este Instagram.

@Comedor.by.andretrivino:

“Cocinar es transformar, esa es mi premisa al entrar a una cocina. Porque al elegir los ingredientes y la manera de prepararlos, decidimos cómo y en qué convertirlos. Las opciones son infinitas, podemos elegirlos y cocinarlos para transformarlos en salsas y sopas de colores y sabores vibrantes, estofados, purés, rostizados, salteados que se convertirán en platos para compartir con las personas que más amamos”, así describa Andra Trivino su pasión por la cocina y lo que refleja en su perfil.

@DenisemCook:

Esta cuenta fue creada por Denise Monroy una chef vegetal que lleva 10 años creando estos manjares, “dedico esta cuenta a compartir y experimentar recetas de origen vegetal, tanto dulces como saladas. Recetas llenas de nutrientes y sabor para cualquier público”, comentó Denise

@Eat2taste:

Eat2taste es una cuenta creada por Laura y Nicolás, dos amantes de la comida que comparten sus mejores experiencias gastronómicas desde hace más de cinco años. Es un espacio donde los amantes de la buena mesa se deleitan con un sinfín de recetas y recomendaciones gastronómicas, a través de diferentes recorridos por Colombia y el mundo.

“En Eat2taste, te antojarás de las más deliciosas y suculentas recetas que podrás hacer con lo que encuentres en casa, y desearás probar cada uno de los platos que semana tras semana publican en diferentes restaurantes del país”, así describieron a Infobae su perfil los creadores de este contenido.

@Elmesondejudas:

En esta cuenta más allá de comida se encuentran experiencias, encuentros de cocina a ciegas, música y platos típicos que muchas veces vienen desde la misma plaza de mercado.

Vea también:

El extraño tuit de Maluma que fue interpretado como un indirectazo para Selena Gómez

El ‘Flaco’ Solórzano confirmó que no recibe regalías por ‘Pedro el Escamoso’ y alerta por la situación de los actores en Colombia