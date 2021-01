Padrastro de James Rodríguez fue amenazado por su intento de llevar un nuevo equipo a la ‘B’ del fútbol colombiano

Juan Carlos Restrepo, padre de crianza de James Rodríguez, busca que su equipo el Real Sincelejo obtenga los reconocimientos deportivos para que puedan participar en los campeonatos del fútbol profesional. Foto: Archivo particular.

Juan Carlos Restrepo, padre de crianza de James Rodríguez -el jugador estrella de la Selección Colombia-, señaló en una entrevista con Blu Radio que ha recibido amenazas de muerte para que desista de continuar con el proceso judicial que lleva para que el Real Sincelejo, equipo que compró en 2015, ingrese a la segunda división del fútbol profesional colombiano.

“No me lo están preguntado, pero desde hace un tiempo he venido recibiendo flores, y de esas cosas de los muertos: sufragios. Los envían a mi casa y me mandan a decir que deje ese tema del Sincelejo quieto. A mí eso no me va a amedrentar, ni me va a asustar, ni nada de eso, yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias , cuáles serán, no lo sé”, expresó en la entrevista en el medio radial.

El padrastro del ‘crack’ colombiano señaló también en la entrevista al programa Blog Deportivo, de Blu Radio, que pese a que hay un fallo del Consejo de Estado a su favor, para que se reconozca al Real Sincelejo como un equipo del fútbol profesional, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) no tuvo en cuenta este tema en la última asamblea que realizaron.

“Lo que se esperaba era que los dignatarios de la Federación y de la Dimayor actuaran de manera coherente con un fallo que los está obligando, pero veo que según la actitud en la asamblea no se tocó el tema y eso significa que no lo ven como un tema prioritario, por lo que nosotros tendremos que seguir con el proceso”, dijo Restrepo.

En la entrevista en Blu Radio, el dueño del Real Sincelejo resaltó que la Dimayor no da el reconocimiento a su club, sin importar que en el Ministerio del Deporte ya dieron el aval a ese club, como lo ordenó el Consejo de Estado.

“Es un fallo de segunda instancia que no tiene apelación, y en el que están involucradas tres partes: el Ministerio del Deporte -anteriormente Codeportes-, la Dimayor, y la Federación Colombiana de Fútbol, que tenían que cumplir la orden en 48 horas. El Ministerio lo hizo, no se sabe el alcance que le haya dado, pero cumplió emitiendo el reconocimiento deportivo. Quienes están incumpliendo y están entrando en desacato son los señores de la Federación y de la Dimayor”, afirmó.

Restrepo manifestó que estaba esperando que pasara la temporada decembrina, ya que entendía que el reconocimiento deportivo que espera no podía gestionarse durante las festividades de fin de año, pero que al ver que no se tuvo en cuenta en la asamblea de la Dimayor, iniciaría el incidente de desacato, que incluso podría concluir con hasta el arresto del presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo.

“Se le notificó mediante un telegrama, que él lo tiene y estamos seguros que lo recibió. Nosotros vamos a presentar el desacato porque esa comunicación fue recibida” , añadió.

Juan Carlos Restepo compró al Real Sincelejo en 2015 por 6.000 millones de pesos y busca que su club se convirtiera en el segundo equipo del departamento del Tolima bajo el nombre del Real Tolima.





