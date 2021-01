Iván Duque le pide a la Procuraduría “siempre estar de lado de la institucionalidad”, pero la Constitución colombiana dice lo contrario

Posesión de Margarita Cabello como procuradora general de la nación. Foto: Procuraduría.

En la mañana del pasado viernes, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez posesionó a Margarita Cabello Blanco como procuradora General de la Nación. Cabello fungía como ministra de Justicia y del Derecho; sin embargo, la barranquillera salió de esa cartera para perseguir la candidatura que la convirtió en la primera mujer en liderar el Ministerio Público.

“Vamos a ser aliados de los funcionarios que quieran acertar y adversarios incansables de los corruptos e ineficientes. Que no se equivoquen conmigo. Durante mi extensa vida pública he conocido muchísimas personas, pero ese conocimiento no significa complicidad, eso tiene que quedar muy claro para que no se lleven sorpresas”, expresó la procuradora Cabello, en referencia a las críticas por ser ternada por Presidencia y cercana a Eduardo Pulgar, exsenador indagado por presunto intento de soborno a un juez de la República.

Durante su posesión, Duque intervino con un discurso que generó reacciones y polémica por supuestas críticas al procurador saliente, Fernando Carrillo, y su posible aspiración presidencial para 2022. Según el mandatario, la Procuraduría de Cabello no será empleada como un peldaño para llegar al poder.

“A mí me alegra la trayectoria que usted trae al cargo doctora Margarita, porque usted marca diferencias, usted llega a este cargo, no para emplearlo como trampolín electoral o como espacio para buscar sencillamente el consentimiento de los reflectores ”, aseveró el presidente.

Sin embargo, otro aparte del discurso de Duque generó disonancia. El presidente, al recalcar la importancia del Ministerio Público, recontó la razón de ser del órgano independiente y resaltó que se debe hacer lo que el llama “escrutinio necesario”.

“Hay que buscar siempre la excelencia, hacer siempre el escrutinio necesario y hacer el llamado obligado dentro de las competencias, pero no buscar aplausos ocasionales tratando de moverse cual veleta y no con el camino recto y uniforme de cumplir con la Constitución y la ley ”, continuó.

Posteriormente, el presidente indicó una característica que no hace parte del Ministerio Público y que constituiría la mayor preocupación ante la llegada de Cabello al cargo. “ Quien llega a la Procuraduría debe estar siempre del lado de la institucionalidad y no buscar fracturas o cuestionar la existencia de la institucionalidad”, dijo.

El comentario generó polémica en redes, ya que la Procuraduría, según el Artículo 227 de la misma Constitución Política que el mandatario pidió respetar en otro aparte del discurso, debe defender los intereses de la sociedad y ejercer vigilancia a dicha institucionalidad.

“Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley”, dicta el punto seis del artículo, que no indica estar de lado de dichas entidades públicas.

Incluso, dicho artículo le da la autonomía a la Procuraduría para estar en frente de intervenciones en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, “cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales”.

Según los objetivos y funciones evidenciados en la página del Ministerio Público, se conoce como fin de la institución ser la representación de los ciudadanos ante el Estado. Además, tiene las funciones de prevenir, intervenir y sancionar actos anómalos que ejerza la institucionalidad del país con un enfoque disciplinario, generando necesarias fracturas en defensa de la dignidad de la ciudadanía.

“El Ministerio Público no puede estar para elevar la voz en favor de los victimarios, debe garantizar los derechos de las víctimas. Qué importante ver su voz reclamando que los victimarios entreguen todos los bienes para la reparación”, finalizó, discrepando su anterior pedido.

Cabello y Pulgar

Uno de los temas que preocupa a la opinión pública es la cercanía de Margarita Cabello a varias figuras en el país que deberán pasar por el filtro de la Procuraduría. Entre ellos, Eduardo Pulgar, exsenador del Partido de la U indagado por presunto intento de soborno a un juez de la República.

Eduardo Pulgar y Margarita Cabello en lo que parece una celebración de Carnaval de Barranquilla. Foto: Twitter de Daniel Coronell

Según Daniel Coronell, en una de sus columnas para el portal de ‘Los Danieles’, la cercanía de Pulgar y de Cabello es tal que la hija del exsenador, Isabella Pulgar Mota, fue hasta el 2019 la auxiliar judicial de la futura procuradora general, mientras que Cabello se desempañaba como magistrada en la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo a la información divulgada por el periodista, Cabello ha expresado, en repetidas ocasiones, que no tiene vínculos con Pulgar, que apenas lo conoce, y que, por lo mismo, en caso de que la investigación de Pulgar caiga en sus manos, actuará con “todo el rigor de la ley”.

La denuncia de Coronell tendría antecedentes suficientes para, según él, explicar que las movidas de Pulgar para aplazar su audiencia, tendrían que ver con una estrategia para que Cabello se haga cargo de su caso.

Isabella, hija de Pulgar, y quien habría trabajado con Cabello, según la investigación de Daniel Coronell, habría estado bajo disposición laboral de Margarita Cabello. Mientras tanto, la entonces magistrada en la Corte Suprema de Justicia llevaba el caso de Karime Mota, madre de Isabella, y esposa de Pulgar, investigada por los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. El caso de Karime Mota fue archivado en abril de 2020, informó Daniel Coronell.





