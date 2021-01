Sanción económica a excandidatos de Opción Ciudadana por irregularidades en los manejos de las cuentas electorales

Sanción a 36 candidatos de opción ciudadana (Crédito: Twitter @PartidoOpcion)

El Consejo Nacional Electoral (CNE), sancionó con una cifra de 1.000 millones de pesos a 36 excandidatos de partido Opción Ciudadana por presuntas irregularidades en cuentas electorales, luego de revisar los libros contables del controvertido partido político.

El fallo del CNE señaló “En el presente caso se debe mencionar que, una vez revisado el informe de ingresos y gastos y la auditoría interna, se puede observar que se manejaron recursos por fuera de la cuenta única bancaria. Es claro que todos los ingresos de la campaña deben ser manejados a través de la cuenta única bancaria sin importar el valor de los mismos, esto en aras de proteger el bien jurídico tutelado y darle transparencia al manejo de los recursos utilizados para tal fin”.

Opción Ciudadano fue un partido fundado en el 2009 por Luis Alberto Gil que fue condenado por parapolítica, sin embargo, su origen se remonta a finales de los años noventa. En el 2010 sacó una cantidad de votos significativos que les permitió obtener siete curules del Senado.

El partido generó muchas críticas por el tipo de candidatos que avalaba, pues algunos de tenían nexos con el narcotráfico y la parapolítica como el Negro Martínez en el Valle.

Finalmente en 2018 perdió la personería jurídica en las elecciones por no alcanzar ninguna curul en el Senado de la República. Ya que “no cumplió los requisitos constitucionales, en relación con los escaños en el Congreso y el umbral, contenidos en el Art. 108 de la Constitución Política, para mantener la personería jurídica con posterioridad a las elecciones de marzo del 2018″ según la página del CNE.

Luego del anuncio que hizo el Consejo Nacional Electoral Daniel Mejía Lozano uno de los sancionados por la investigación comentó en entrevista con Blu Radio “Prácticamente están sancionando a los candidatos y el partido cerró puertas y no le pasó nada, en mi caso, hice mi informe contable, entregué el informe al partido a través del correo electrónico, pero el partido no entregó mi informe al Consejo Nacional Electoral (…) Yo entiendo que Opción Ciudadana perdió la personería jurídica, pero para cobrar la reposición de los votos si aparecieron y fue una plata que no nos llegó a los candidatos”.

Además, comparó el partido con una pirámide “El partido intocable, cualquier puede hacer acá un partido como una pirámide, desaparece y no pasa nada, no hay ninguna diferencia entre David Murcia Guzmán y Opción Ciudadana, son exactamente lo mismo” dijo Mejía.

Otros de los sancionados fueron Víctor Velásquez Reyes, Fernando Raúl Castro y otros 34 excandidatos.

